Maso Martis avvia un’innovativa sperimentazione di agroecologia tra i vigneti del Trentodoc

È il nuovo approccio di coltivazione rigenerativa e biologica che mette al centro la salute delle piante, del suolo e dell’ecosistema, puntando alla sostenibilità a lungo termine attraverso il riciclo e la promozione di un’economia circolare e una rete di collaborazione tra aziende locali, considerato il futuro dell’agricoltura. È l’agroecologia che - ed è una buona notizia - inizia a farsi strada anche nel mondo del vino, dove, all’inizio del 2025, Maso Martis ha avviato una nuova sperimentazione di viticoltura rigenerativa. La Maison spumantistica del Trentodoc, certificata biologica Icea dal 2013, ha, infatti, deciso di compiere un ulteriore passo avanti intraprendendo un nuovo percorso per creare un agrosistema più resiliente e ridurre del 50% gli interventi fitosanitari entro il 2027, ottimizzando le risorse economiche con un risparmio attorno ai 15.000 euro all’anno sull’acquisto di prodotti e trattamenti. Ma di pari passo, la griffe promuove anche un sistema virtuoso di economia circolare e zero sprechi nel territorio.

In particolare, attualmente il test di agroecologia si sta svolgendo su 8 filari di Chardonnay e Pinot Meunier con la consulenza tecnica di Mattia Brignoli, tecnico di Fattoria Radis: 2.000 mq di vigneto destinati a questa sperimentazione, guidata da Maddalena Stelzer, che dirige l’azienda con la sorella maggiore Alessandra. Un nuovo approccio rigenerativo che riutilizza anche alcuni scarti alimentari per produrre preparati e trattamenti da utilizzare nei terreni e sul fogliame. Valorizzare lo scarto come risorsa, anziché rifiuto, è, infatti, uno dei principi agroecologici alla base di queste innovative tecniche centrate sulla relazione mutualistica tra microbiologia e vite.

La cantina Maso Martis ha sempre fatto della sostenibilità e della cura della terra una priorità. Oggi, “con la viticoltura rigenerativa, alla quale mi sono avvicinata recentemente dopo aver frequentato un corso di Eitfood Education - spiega Maddalena Stelzer - vogliamo integrare la microbiologia benefica nella nostra coltivazione e, attraverso analisi del terreno, delle acque e della linfa fogliare durante il ciclo vegetativo, creare un ecosistema il più naturale possibile utilizzando per il trattamento del vigneto alcuni preparati biologici naturali che vanno a riattivare il microbiota suolo/pianta e ad integrare la pianta aiutando il suo sistema immunitario a contrastare malattie fungine o altre patologie a cui la vite è soggetta. Alcuni dei preparati biologici che stiamo mettendo a punto sono creati con scarti alimentari recuperati da aziende alimentari locali, ad esempio riceviamo gli scarti di pesce da una vicina azienda trentina che ce li offre gratuitamente. In questo modo loro risparmiano sullo smaltimento degli scarti e noi possiamo dare nuova “vita” a un rifiuto alimentare, reimmettendolo in un circolo virtuoso e a km zero”. L’utilizzo dell’idrolizzato di pesce come “integratore” per la viticoltura non è una tecnica nuova ma è stata affinata partendo da antiche usanze contadine già impiegate nelle colture dell’Impero Egizio e dell’Impero Romano. “Lo zucchero, per osmosi, estrae tutti i liquidi all’interno delle carcasse e degli scarti di pesce, poi inizia una fermentazione batterica lunga 6-8 mesi che trasforma questo scarto in un liquido dolciastro e dal coloro ambrato, una specie di salsa teriyaki per la vite”, spiega Mattia Brignoli, tecnico di Fattoria Radis. Attraverso il processo di fermentazione si estraggono tutti gli elementi benefici presenti nei pesci che sono ricchissimi di azoto, fosforo, potassio, calcio, magnesio e hanno un mix perfetto di tutti i 18 elementi essenziali per la crescita delle piante. Inoltre, i batteri della fermentazione producono vitamine, enzimi, ormoni della crescita e aminoacidi incredibilmente preziosi per le piante.

A febbraio sono state fatte le prime operazioni di agroecologia e ne seguiranno altre nei mesi primaverili ed estivi, visto che alcuni preparati richiedono dai 6 agli 8 mesi di fermentazione prima di essere applicati: “Sul vigneto di Martignano abbiamo seminato cover crops (colture utilizzate per non lasciare scoperti i terreni agricoli, ndr) e dato un ammendante microbico fatto con lettiera di bosco, sale marino integrale e amido. All’interno vi sono quantità enormi di popolazioni batteriche, fungine e lieviti promotori della crescita delle piante (Pgpb e Pgpf) e agenti di bio controllo (Bca) - spiega Brignoli - è scientificamente provato che il 90% della mineralizzazione del suolo proviene dalla microbiologia. Senza questo nutrimento le piante non possono procurarsi quello di cui necessitano per essere in salute ed rendere più efficiente il loro processo fotosintetico, la sintesi proteica e i processi metabolici”.

In tutto questo, se il cambiamento climatico obbliga a trovare soluzioni nuove, Maso Martis resta fedele al biologico: “lavorare con il metodo biologico significa sfruttare la naturale fertilità del suolo favorendola con interventi limitati, limitando o escludendo l’utilizzo di prodotti di sintesi e degli organismi geneticamente modificati (Ogm) - aggiunge Alessandra Stelzer - per noi è importante che ogni bottiglia rispecchi l’annata nella quale è stata prodotta e il terroir in cui nasce per questo abbiamo intrapreso questa sperimentazione con la quale curiamo la salubrità della vigna in un lavoro di gruppo che coinvolge i ragazzi in vigna e anche i nostri enologi in cantina: siamo tutti parte integrante del progetto”.



Copyright © 2000/2025