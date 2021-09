Massimo Bottura e il Parmigiano Reggiano al cinema con “Gli Amigos”, nuovo film di Paolo Genovese

Una scuola di cucina viene invitata a partecipare ad una gara per aggiudicarsi uno stage presso il ristorante dello chef pluristellato, n. 1 al mondo, Massimo Bottura. La vera sfida è che tutti i giovani studenti devono utilizzare lo stesso ingrediente in ogni ricetta: il Parmigiano Reggiano. Da qui, con il maestro della scuola di cucina che farà loro da guida e da mentore, inizia un viaggio alla scoperta dei valori e dei segreti di questo prodotto straordinario, delle relazioni e dei sogni della giovane squadra di chef che animano questa storia appassionante. E che è quella di “Gli Amigos”, il nuovo film del regista Paolo Genovese (Italia, Akita Film, 2021), con Stefano Fresi, Niccolò Gentili, Barbara Venturato, Francesco Gaudiello, Elena Funari, Marianne Leoni, che sarà presentato il 14 settembre al Notorius Cinema Gloria di Milano da Genovese, David di Donatello come miglior film e miglior sceneggiatura per “Perfetti sconosciuti” (2016) per il quale ha vinto anche il Tribecca Film Festival, tra le sue pellicole, e Fresi, attore amatissimo della serie tv “I delitti del BarLume”, tra i tanti suoi lavori, con il presidente del Consorzio Parmigiano Reggiano, Nicola Bertinelli.

