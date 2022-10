Matrimonio di eccellenze: alla “Michelin Star Revelation 2023 Italia” si brinda con il Franciacorta

Se la ristorazione italiana è uno dei maggiori attrattori di turismo del Belpaese, oltre che pilastro economico e di presidio territoriale che, nel 2019, ultimo anno “pieno”, pre Covid, ha mosso un giro d’affari di 86 miliardi di euro, con un settore che a fatica sta tornando ai suoi livelli, la ristorazione stellata raccontata dalla Guida Michelin ne rappresenta la summa qualitativa, ed attrattiva, con gli appassionati di tutto il mondo che si muovono per viaggi puramente enogastronomici, magari per una cena in uno degli 11 ristoranti “Tre Stelle” dell’edizione 2022, B> dal Mudec di Milano di Enrico Bartolini all’Uliassi a Senigallia di Mauro Uliassi, dal St. Hubertus di Norbert Niederkofler a San Cassiano, al Piazza Duomo di Alba di Enrico Crippa, dal Da Vittorio a Brusaporto dei fratelli Cerea, al Dal Pescatore a Canneto sull’Oglio della famiglia Santini, dal Reale a Castel di Sangro di Niko Romito, all’Enoteca Pinchiorri a Firenze di Giorgio Pinchiorri e Annie Féolde, dall’Osteria Francescana di Modena di Massimo Bottura, a La Pergola del Rome Cavalieri di Heinz Beck, a Le Calandre di Rubano dei fratelli Alajmo.

Vertice dei 378 ristoranti stellati che, si spera, possano crescere di numero, in ogni categoria, nell’edizione 2023 della “Rossa”. Per saperlo, non resta che attendere l’8 novembre, quando sarà di scena la “Michelin Star Revelation 2023 Italia”, ancora una volta in terra di Franciacorta, con il Consorzio che tutela il celebre ed amato metodo classico della Lombardia, guidato da Silvano Brescianini, partner ufficiale Michelin.

Un matrimonio che continua all’insegna dell’eccellenza assoluta, con la Guida Michelin riferimento della critica enogastrononomica mondiale, e il Franciacorta tra i vertici qualitativi della spumantistica italiana, e che si rinnoverà, con un brindisi a conferme e novità stellate, a Corte Franca, tra il Relais Franciacorta e il Franciacorta Golf Club.

