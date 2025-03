Mattarella “omaggia” il made in Italy: il 22 marzo sarà ospite nel Forum su olio & vino di Bibenda  

Uno special guest d’eccezione, a testimoniare l’enorme importanza dell’agroalimentare made in Italy: il 22 marzo il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà ospite nel Forum della Cultura dell’Olio e del Vino, a Roma, l’evento Bibenda giunto all’edizione n. 44. Deux ex machina dietro alla presenza del Presidente Mattarella è Franco Maria Ricci, che, da sempre, incarna il ruolo di geniale “animatore” del mondo del vino italiano, per il quale ha fatto moltissimo (fin dai primi Anni Novanta del Novecento, ndr), anche oggi che è alla guida della Fis - Fondazione Italiana Sommelier, uno dei più grandi centri di cultura del vino del mondo. “L’onore che il Presidente Mattarella ci concede - afferma Franco Maria Ricci - è nella consapevolezza dell’impegno profuso in questi anni dalla Fondazione Italiana Sommelier (Fis) e da Bibenda, per la crescita culturale dell’olio, del vino e dei prodotti della terra”. Nel Forum, di scena all’Hilton Cavalieri di Roma, sede centrale della Fondazione Italiana Sommelier, in programma anche la più grande degustazione di olio mai realizzata, con oltre 200 olii delle aziende agricole premiate da Bibenda 2025, oltre ai vini delle cantine che hanno ricevuto entrambi i riconoscimenti. L’ingresso sarà strettamente riservato ai produttori premiati e agli iscritti della Fondazione Italiana Sommelier.

Sempre per l’importante attività che Bibenda e la Fondazione Italiana Sommelier (Fis) svolge da decenni, il 25 maggio torna l’Oscar del Vino, tra i prestigiosi riconoscimenti del settore (e che, negli anni scorsi, ha visto vincitore anche WineNews, ndr): una speciale edizione che celebra i 25 anni del Premio, ideato da Bibenda e dalla Fondazione Italiana Sommelier: una serata di gala, tra glamour e grande bottiglie, con un parterre de roi che comprenderà, come da tradizione, tutti i più importanti produttori italiani, insieme a giornalisti e politici, ma anche cantanti, sportivi e personaggi noti.

Copyright © 2000/2025