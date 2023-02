Matteo Zoppas è il nuovo presidente di Agenzia Ice

La promozione del made in Italy agroalimentare nel mondo è fondamentale ed ha bisogno dell’appoggio delle Istituzioni e di player come Ice, l’agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane (che opera con 78 uffici nel mondo). L’Ice ha investito tanto in questi anni sul sostegno alle aziende del wine & food e ora è pronta a scrivere un altro capitolo della propria storia con un nuovo presidente, Matteo Zoppas. Nato nel 1974 a Pordenone, Zoppas si è laureato in Economia Aziendale all’Università Luigi Bocconi di Milano, ed attualmente è Consigliere di Amministrazione di Acqua Minerale San Benedetto Spa. Eletto nel 2013 Presidente di Confindustria Venezia, da maggio 2015 è stato Presidente di Confindustria Venezia Area Metropolitana di Venezia e Rovigo e, dal 2017 al 2019, Presidente di Confindustria Veneto. Zoppas, che ha ringraziato il suo predecessore Carlo Maria Ferro, si è detto “onorato della fiducia che il Consiglio di Amministrazione ha riposto in me e assumo questo nuovo incarico con entusiasmo nel portare la mia esperienza al servizio del Paese”. Zoppas ha poi aggiunto che “in un momento internazionale particolarmente incerto come quello attuale la proiezione estera delle aziende italiane è ancora più importante. Far leva sui mercati esteri portando alla loro attenzione le eccellenze produttive delle nostre piccole e medie imprese, accrescere il numero di imprese esportatrici, il valore dell’export e l’afflusso di capitali esteri è essenziale per accelerare la crescita del nostro Paese. Tutto ciò in stretto raccordo con la Farnesina, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e tutto il Governo”.

Copyright © 2000/2023