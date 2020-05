Più vino nel carello. Ma gli acquisti sullo scaffale non conpensano le perdite … Un compagno della buona tavola, ma anche un rifugio o una forma di gratificazione attraverso cui concedersi un momento di piacere e togliersi un piccolo sfizio in un momento difficile. Sarà per tutto questo che, durante le settimane del lockdown, le vendite di vino hanno regalato buone soddisfazioni alla Grande Distribuzione e al canale e-commerce. Il mondo della distribuzione organizzata con 30.841 punti vendita (iper e supermercati, discount e negozi di prossimità) rappresenta in questo momento la principiale, se non quasi esclusiva, fonte di approvvigionamento degli italiani. Per il solo vino muove un giro d’affari da circa 2 miliardi di euro annui. La filiera distributiva in questa fase ha retto e secondo un’analisi WineNews, sui dati di Iri, che ha monitorato le vendite di vino nella distribuzione organizzata dal 23 febbraio 2020.

Copyright © 2000/2020