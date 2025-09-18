Mogol e Al Bano invitano “gli amici a mangiare insieme a noi” cantando “Vai Italia”

“Come è bella, come è verde la mia terra, in attesa del bel tempo che verrà”: inizia così “Vai Italia”, la canzone interpretata da Al Bano, cantante-vigneron nella sua Puglia, con Tenute Albano Carrisi, con i bambini del Piccolo Coro di Caivano e dell’Antoniano di Bologna, e scritta da Mogol, su musica del compositore Oscar Prudente, esprimendo “l’affetto per il mio Paese, il più bel Paese al mondo, con la speranza di incrementare questo affetto nei confronti di tutti gli italiani”, ha detto il grande cantautore (che WineNews ha intervistato, insieme ad Al Bano), nella presentazione, oggi, in anteprima al Ministero della Cultura a Roma. Una canzone dedicata all’iniziativa Unesco 2025, che accompagnerà il cammino della candidatura della cucina italiana a Patrimonio dell’Umanità come un vero e proprio inno, la cui decisione verrà presa il 10 dicembre a Nuova Delhi, in India. Se positiva, sarà la prima al mondo a ricevere questo riconoscimento.

“È giusto ringraziare tutti quelli che hanno lavorato per arrivare fin qui. La cosa più bella è stato cantare con i cori di Caivano e dell’Antoniano, perché ti fanno ritornare un po’ bambino. Che l’Italia vinca la sfida per questo straordinario riconoscimento. Ce lo meritiamo”, ha detto Al Bano alla presentazione con il sottosegretario di Stato alla Cultura, Gianmarco Mazzi, con il direttore dell’Antoniano Frate Giampaolo Cavalli ed il produttore musicale Fio Zanotti, con il Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, che, in collegamento dal Sudafrica, ha ricordato come “nel simbolo della candidatura c’è l’Italia, i nostri monumenti, i nostri artisti, i simboli della nostra ristorazione, dei nostri cuochi, del nostro personale di sala, delle produzioni di eccellenze, della nostra qualità italiana. Noi siamo un piccolo lembo di terra che ha goduto per millenni di contaminazioni, questo ci ha permesso di immaginare e creare prodotti straordinari. Abbiamo trasformato quel made in Italy che significa fatto in Italia, in quello che agli occhi del mondo significa: bello, buono, di qualità. Con questa iniziativa, “Vai Italia”, accompagniamo insieme ai grandi e i piccoli della musica italiana la candidatura della Cucina italiana a Patrimonio dell’Umanità”. “Nel mondo la cucina italiana vale 251 miliardi di euro all’anno. Un locale su cinque, a livello globale, prepara piatti italiani - ha sottolineato il Sottosegretario alla cultura, Gianmarco Mazzi - ma ci troviamo di fronte al fenomeno dannosissimo dei prodotti contraffatti, il cosiddetto Italian Sounding. Si tratta di imitazioni che nulla hanno a che vedere con l’autenticità e la qualità dei nostri prodotti, con un danno stimato di circa 120 miliardi di euro. L’importante riconoscimento Unesco rafforzerebbe la tutela della nostra cucina e dell’intera filiera a livello internazionale, proteggendola anche da chi ne imita l’involucro per trarne vantaggio”. “Le bambine e i bambini del Piccolo Coro dell’Antoniano e del Piccolo Coro di Caivano hanno aderito con gioia ed entusiasmo alla realizzazione della canzone di Mogol che accompagna la candidatura della cucina italiana a Patrimonio dell’Umanità - ha spiegato Frate Gianpaolo Cavalli - il collegamento con questo progetto assume anche un valore particolare per noi, perché l’Antoniano, a Bologna e in altre realtà in Italia, ogni giorno è impegnato per preparare del buon cibo nelle mense che accolgono le persone in difficoltà. L’incontro con Mogol, con Al Bano e con Fio Zanotti è stato una grande opportunità di collaborazione e di racconto, perché la bellezza si crea insieme”.

“Vai Italia” sarà presentata da Mara Venier, il 21 settembre, nella prima puntata di “Domenica In” su Rai 1, mentre si festeggerà in tutta Italia il “Pranzo della Domenica”, con tavolate nelle principali piazze a sostegno internazionale della candidatura.

