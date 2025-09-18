Vernaccia 175x100 manchette
Marchesi Barolo 175x100 manchette
Vernaccia 175x100 manchette
Marchesi Barolo 175x100 manchette

L'Intervista

Al Bano e “Vai Italia”, l’inno che ha fatto con Mogol per la cucina italiana Patrimonio Unesco

A WineNews, il cantante-vigneron nella sua Puglia: “la bellezza italiana è un patrimonio che va aiutato, condiviso ed esportato”

Una grande carriera con la quale ha fatto la storia della canzone italiana, e un profondo legame con la terra e le tradizioni contadine: a WineNews, Al Bano, produttore di vino nella sua Puglia, con Tenute Albano Carrisi, tra vocazione alla musica e una vocazione all’agricoltura mai abbandonata, e “Vai Italia”, l’inno che ha fatto con Mogol per sostenere la candidatura della cucina italiana a Patrimonio Unesco, presentato, oggi, al Ministero della Cultura a Roma, e il 21 settembre, da Mara Venier, nella prima puntata, a “Domenica In” su Rai 1.

Copyright © 2000/2025

Contatti: info@winenews.it
Seguici anche su Twitter: @WineNewsIt
Seguici anche su Facebook: @winenewsit

Questo articolo è tratto dall'archivio di WineNews - Tutti i diritti riservati - Copyright © 2000/2025

TAG: AL BANO, CUCINA ITALIANA, MOGOL, PATRIMONIO UNESCO, VAI ITALIA

Altri articoli