Al Bano e “Vai Italia”, l’inno che ha fatto con Mogol per la cucina italiana Patrimonio Unesco

Una grande carriera con la quale ha fatto la storia della canzone italiana, e un profondo legame con la terra e le tradizioni contadine: a WineNews, Al Bano, produttore di vino nella sua Puglia, con Tenute Albano Carrisi, tra vocazione alla musica e una vocazione all’agricoltura mai abbandonata, e “Vai Italia”, l’inno che ha fatto con Mogol per sostenere la candidatura della cucina italiana a Patrimonio Unesco, presentato, oggi, al Ministero della Cultura a Roma, e il 21 settembre, da Mara Venier, nella prima puntata, a “Domenica In” su Rai 1.

