Mogol: “con l’inno per la cucina italiana ho espresso il mio affetto per il nostro Paese”

A WineNews, il “poeta della musica” Mogol, l’autore italiano di testi musicali più famoso di sempre, che, dagli Anni Sessanta ad oggi, accanto al sodalizio con Lucio Battisti, ha scritto canzoni, in cui si parla anche di agricoltura, per “big” come Mina e Tenco, da Patty Pravo ai Nomadi, da Rino Gaetano a Gianni Morandi, da Renato Zero ad Adriano Celentano, e molti altri. Tra cui Al Bano, con il quale è autore di “Vai Italia”, l’inno per la candidatura della cucina italiana all’Unesco, su musica di Oscar Prudente e le voci dei bambini del Coro di Caivano e dell’Antoniano di Bologna.

