Montelvini, 300.000 euro per sostenere il ritorno alla normalità dell’Horeca

Non basta riaprire le serrande per tornare a vedere i ristoranti pieni, ci vorrà del tempo per tornare a correre. Lo sanno bene gli imprenditori della ristorazione, ma anche quelli del vino, che al canale Horeca, in molti casi, hanno legato buona parte dei propri fatturati. E allora, nella difficoltà, ci si riscopre più vicini e solidali, e si serrano le fila per superare, insieme, il momento. Perché dalle fortune di uno dipendono le fortune dell’altro, come sa bene Montelvini, griffe del Prosecco di Asolo Montello, che ha stanziato 300.000 euro per un piano di aiuti, da elargire su base meritocratica, a vantaggio del canale Horeca, con l’obiettivo di essere vicini concretamente ai propri partner, grossisti, distributori di bevande, locali di consumo, e tenerli per mano in un momento difficile come quello che stiamo attraversando, per poter superare l’emergenza e tornare più forti di prima.

Il progetto si chiama “Alleati per la Ripartenza - Tutto è diverso ma nulla è cambiato, siamo alleati”, e si articola in due fasi. La prima, che andrà avanti per tutto il mese di giugno, sarà caratterizzata da una costante proiezione all’analisi e all’ascolto per capire un po’ di più cosa aspettarsi dalla filiera per poi concentrarsi più da vicino sulla parte crediti (con dilazioni sul pregresso e sconti finanziari sulla ripartenza fino al 31 dicembre) e sulle giacenze di magazzino dei clienti, con il ritiro dei prodotti inutilizzati presso i punti vendita e la promozione di azioni di sell-out che vadano a premiare i locali e i consumatori finali, offrendo un aiuto concreto al graduale ritorno alla normalità e alla socialità di gran parte degli italiani. Nella seconda fase, che andrà da luglio alla fine dell’anno, scatteranno invece degli sconti per i clienti condizionati a parametri collaborativi (numerica di referenze, collaborazione bilaterale sul territorio) unitamente all’erogazione di bonus a sostegno del sell-out e al supporto delle strutture di vendita.

“Durante il lockdown non abbiamo mai smesso di lavorare - spiega Alberto Serena, Ceo di Montelvini - facendo sentire la nostra vicinanza e il nostro sostegno, concretamente, senza fraintendimenti e con parametri certi, alla clientela che ha sempre creduto e lavorato con noi. E’ stato molto particolare o comunque diverso dal solito lavorare senza avere risultati di ritorno. Siamo certi tuttavia di avere delle ottime armi per giocarci la nuova partita assieme alla nostra filiera, ma anche assieme a nuovi clienti che vorranno darci fiducia”.

