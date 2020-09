“Mr Collemassari”, Claudio Tipa, è il Vignaiolo dell’Anno secondo la guida di Ferraro e Gardini

Il miglior vignaiolo del 2020 è uno dei grandi signori del vino di Toscana e d’Italia: Claudio Tipa, alla guida del Gruppo Collemassari, è il “Vignaiolo dell’Anno” della guida “I 100 migliori vini e vignaioli d’Italia”, firmata dal giornalista e caporedattore centrale del quotidiano “Corriere della Sera” Luciano Ferraro, e dal “The Wine Killer” Luca Gardini. Guida che sarà in edicola dal 30 settembre, ma con questo premio (e quello come “Miglior vignaiolo estero dell’anno” a Marian Simcic, produttore nel Collio sul versante sloveno), anticipati dallo stesso Luciano Ferraro sul settimanale “Sette” del “Corriere della Sera” .

Un riconoscimento ad un produttore, Claudio Tipa, che sotto l’ombrello di Collemassari, negli anni, ha messo radici nel Montecucco, con ColleMassari che ne è cantina di riferimento, e in due dei territori più prestigiosi di Toscana, come Montalcino, dove possiede la griffe Poggio di Sotto, la storica La Velona e la Tenuta San Giorgio, e Bolgheri, con una delle sue perle più celebri, come Grattamacco.

