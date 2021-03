Mundus Vini 2021: il meglio dell’Italia del vino secondo Meininger

Il Brunello di Montalcino Riserva 2015 de Il Poggione (Best of Show Brunello di Montalcino), il Chianti Classico Riserva 2016 Sergioveto di Rocca delle Macìe (Best of Show Chianti Classico Riserva), il Moscato di Sardegna Passito 2018 Nùali di Siddùra (Best of Show Italy Noble Sweet) e l’Asolo Prosecco Superiore Brut Biodiversity Friend di Villa Sandi (Best of Show Prosecco), il Mauritius Lagrein Merlot Alto Adige 2018 di Kellerei Bozen (Best of Show Alto Adige), il Pietro dal Cero 2013 di Ca dei Frati (Best of Show Amarone della Valpolicella), il Chianti Rufina 2019 di Fattoria di Basciano (Best of Show Chianti): ecco il meglio dell’Italia premiato nella degustazione “Mundus Vini” n. 28, uno dei Concorsi enologici più importanti al mondo, firmato dall’editore tedesco Meininger Verlag. In tutto, 7.300 vini di 39 paesi viticoli del mondo in un totale di 20 giorni di degustazione.

In tutto, per i vini italiani, forti di una varietà e di una qualità uniche al mondo e che appassionano tanto i wine lovers quanto la critica, sono 6 “Gran Oro”, 403 medaglie d’oro e 325 medaglie d’argento. In tempi normali, i premi sarebbero stati consegnati ai produttori a ProWein, annullata a causa della pandemia. Da segnalare il Gruppo Mezzacorona, la cantina più premiata d’Italia, con un totale di 33 medaglie, 20 d’oro e 13 d’argento. L’Italia, così, guida la classifica dei Paesi più premiati, con 734 etichette, seguita dalla Spagna, a quota 708, quindi Francia (327), Germania (245) e Portogallo (190).

Tra le Regioni, nel medagliere di Mundus Vini guidano i vini del Veneto (2 Grande Oro, 77 Oro e 66 Argento), seguiti da quelli della Toscana (3 Grande Oro, 82 Oro, 49 Argento), quindi i vini di Puglia (66 Oro, 63 Argento) e quelli della Sicilia (35 Oro, 36 Argento). Ed ancora, i vini dell’Abruzzo (41 medaglie in totale), del Piemonte (36 medaglie), del Trentino (28), della Lombardia (25), dell’Emilia Romagna (22), del Friuli (18), della Sardegna (11), della Campania e del Lazio (10).

