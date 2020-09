Mundus Vini “summer tasting”, l’Italia n. 1. Cantina Tollo la migliore per il Belpaese

Mundus Vini, uno dei concorsi internazionali del vino più longevi del panorama internazionale, e tra i più autorevoli in un mercato strategico come la Germania (firmato dal gruppo tedesco Meininger), nella sua edizione estiva, incorona ancora una volta l’Italia. 552 i riconoscimenti per il Belpaese, seguiti da Spagna (320 premi), Germania (282), Francia (112) e Portogallo (96). Ecco i verdetti della giuria, composta da 120 palati di tutto il mondo, riunita a Neustadt an der Weinstrasse. Per il Belpaese, in particolare, hanno brillato la Cantina Tollo, tra i nomi di riferimento dell’Abruzzo, premiata come “Migliore Cantina Italiana” con un totale di 34 etichette premiate (17 ori e 17 argenti), ma anche grandi griffe del vino italiano. Tra i migliori vini del Concorso, ci sono l’Amarone della Valpolicella Valpantena 2017 di Bertani (Best of Show Amarone della Valpolicella), il Brunello di Montalcino 2015 della Tenuta Il Poggione (Best of Show Brunello di Montalcino), il Chianti Classico 2018 Tenuta Sant’Alfonso di Rocca delle Macìe (Best of Show Chianti Classico), ed ancora il Lighea 2019 di Donnafugata (Best of Show Sicily White). Tra le curiosità, anche il premio come miglior importatore a Ges Sorrentino, tra i principali importatori di vino italiano in Germania (con realtà che vanno da Guido Berlucchi a Tommasi Family Estates, da Bertani Domains a Schiopetto, da Suavia a Librandi, da Torrevento a Donnafugata, da Cantina Tollo a Marchesi di Barolo, da Cantine Leonardo Da Vinci a Garofoli, per citarne alcune), che ha visto i vini distribuiti premiati con 16 medaglie d’oro e 23 d’argento.

