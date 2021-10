Napa e Montalcino, diverse ma “gemelle”, nel nome del vino

Dal 15 ottobre 2021, alle ore 18 italiane, due grandi territori del vino mondiale, ovvero quello del Brunello di Montalcino e quello della Napa Valley, in California, saranno ufficialmente gemellati. Perchè a conclusione di un iter che si e sviluppato tra Italia e Stati Uniti, sarà di scena la firma ufficiale del gemellaggio tra la città di Napa e Montalcino, in una cerimonia (in diretta Facebook sui canali del Comune di Montalcino), con il Console Generale d’Italia Sergio Strozzi, il vice Console Generale d’Italia a San Francisco Fabio Massimo Ballerini, il Console Americano a Firenze Ragini Gupta, il sindaco di Napa Scott Sedgley, e quello di Montalcino Silvio Franceschelli.

Un gemellaggio tra due città, ma soprattutto tra due territori diversi ma ugualmente popolari, patria della più prestigiosa declinazione del Sangiovese, Montalcino, terra di grandi Cabernet e Merlot, soprattutto, Napa, che è anche culla di quel fenomeno mondiale che è l’enoturismo, che, tra i vigneti di Montalcino, ha una delle sue mete italiane principali.

Una partnership attraverso la quale, si legge in una nota di Visit Napa Valley, “Napa e Montalcino cercheranno di favorire le relazioni tra le loro città, i loro governi e le persone, promuovendo la ricerca sulle tradizioni locali e gli scambi tra le scuole, così come attraverso la pianificazione dello sviluppo di attività culturali e lo scambio di buone pratiche. Le relazioni tra le città sorelle sono riconosciute come parte integrante del rafforzamento della leadership della Napa Valley come regione produttrice di vino. Il partenariato - spiega ancora la nota - favorirà la comprensione globale promuovendo scambi tecnici, educativi, economici e culturali su una base continua a lungo termine. Napa e Montalcino lavoreranno per sviluppare relazioni fruttuose tra le rispettive persone e comunità e costruire partenariati che modellano gli aspetti economici e geografici di una regione vinicola di classe mondiale”.

