Nasce Astoria “City Tribute”, lo spumante che celebra la bellezza delle città-simbolo d’Italia

Dal racchiudere nel vino l’“italian way of life” esportandola nel mondo, al rappresentare sulla bottiglia la bellezza dell’Italia, in un connubio sempre più stretto tra vino e cultura per promuovere il patrimonio italiano: è l’idea di Astoria Wines che lancia la collezione “City Tribute” 2023, lo spumante che celebra le città-simbolo italiane, raffigurando nell’etichetta delle bottiglie, in vetro color azzurro e con il tricolore a richiamare l’Italia, il disegno dell’elemento caratteristico di ognuna, dal Duomo per Milano al Colosseo per Roma, dalla Mole Antonelliana per Torino al Ponte di Rialto per Venezia, al profilo del Vesuvio per Napoli.

Il 2023 sarà, secondo ogni previsione, l’anno della definitiva ripresa per il turismo italiano, con quasi 127 milioni di arrivi e presenze record di 442 milioni di persone (dati Istituto Demoskopica). E molti di questi turisti cercheranno ovviamente il ricordo perfetto per la loro vacanza, o un regalo da portare agli amici a casa. La veneta Astoria Wines, tra i marchi più conosciuti nel mondo del Prosecco, ha deciso di lanciare in questa primavera una collezione speciale dedicata ai viaggiatori in Italia, partendo dalle città simbolo della Penisola: una Cuvée Spumante Brut realizzata con uve del trevigiano, con quei profumi freschi e fruttati che sono diventati un po’ la caratteristica distintiva dello spumante italiano.

“I turisti vogliono un ricordo dell’Italia e della città che hanno visitato - spiega il presidente Astoria Wines, Paolo Polegato - in questo modo possono farlo e portarsi a casa uno spumante italiano, altro simbolo del nostro Paese. Abbiamo fatto una produzione test a Napoli, che sta vivendo un periodo di grande rinascita e ripresa del turismo, non a caso la rivista americana “Time” l’ha inserita tra le destinazioni da provare nel 2023 (n. 12 in assoluto e prima città italiana). Dati gli ottimi riscontri a breve saranno disponibili tutte le altre città, in tempo per i weekend di maggio e la Pentecoste, che corrisponde a una settimana di vacanza in Germania”.

Dieci anni fa Astoria lanciò la sua “Venice Collection”, la linea di spumanti omaggio alla città di Venezia, che si distingueva per l’originalità della sua bottiglia intagliata, un’esclusiva che è diventata uno dei simboli più riconoscibili del marchio in tutto il mondo, e che è la stessa della collezione 2023.

