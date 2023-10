Nasce il primo corso per “Sommelier Astemio”, dedicato ai ragazzi con bisogni educativi speciali 

Andrà in scena in Puglia il primo ed unico corso per diventare “Sommelier Astemio”, dedicato ai ragazzi e ragazze con lievi disabilità: così il vino diventa strumento di inclusione sociale, permettendo l’inserimento nel mondo del lavoro di giovani con bisogni educativi speciali. L’iniziativa è dell’Associazione Italiana Sommelier - Ais Bari, per la “Giornata Nazionale della Sostenibilità e della Solidarietà”, oggi 9 ottobre. Attraverso il corso, di scena in varie scuole ed in numerose Sezioni Ais della Puglia, questi studenti speciali, non potendo assumere sostanze alcoliche, imparano a servire il vino, ad abbinarlo al cibo ed a descriverlo con il solo uso della vista e dell’olfatto. Dopo mesi di lavoro, confronti e approfondimenti, Raffaele Massa, delegato Ais Bari, ed i suoi collaboratori, sostenuti dalla Regione Puglia, sono approdati alla realizzazione di un vero e proprio programma istituzionale e permanente, ovvero uno specifico corso di formazione tenuto da docenti Ais, corredato da un apposito libro.

Per completare il progetto del “Sommelier Astemio” è prevista anche la creazione di una Masseria Didattica, con la condivisione del Comune di Bari, nella quale saranno realizzate una sala di formazione ed un’enoteca con cucina, per ampliare la proposta formativa con corsi di cucina e pasticceria inclusiva, in un contesto naturale arricchito da vigneti pugliesi, uliveti e da un orto sensoriale con le piante aromatiche.

