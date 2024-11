Nasce il primo portale italiano per la ricerca e selezione di personale nel settore dell’enoturismo

La crescita dell’enoturismo in Italia è frenata da criticità significative nel reperimento e nella fidelizzazione delle risorse umane: il 54% delle aziende vinicole fatica a trovare e trattenere personale qualificato, mentre il 35% segnala difficoltà nel motivare e fidelizzare i collaboratori, a causa di contratti stagionali e limitate prospettive di carriera. Inoltre, il 43% degli intervistati ha identificato la gestione del personale come il principale ostacolo allo sviluppo del settore: sono questi i punti principali di un’indagine condotta dal portale specializzato Wine Tourism Hub, che ha coinvolto centinaia di professionisti del settore. Eppure per il comparto enoturistico, nei prossimi 5 anni, è prevista una crescita del 12,9% all’anno, secondo i dati di Grand View Research. Ecco perché Wine Tourism Hub lancia “Wine Tourism Hub Talent”, il primo portale italiano per la ricerca e selezione di personale nell’enoturismo, che sarà operativo dal 2025 e faciliterà l’incontro tra domanda e offerta.

Dal responsabile delle degustazioni al marketing, dall’organizzazione di eventi al personale operativo, “Wine Tourism Hub Talent” coprirà tutte le figure professionali indispensabili per il successo delle esperienze enoturistiche, con un focus particolare anche sulle posizioni stagionali, fondamentali in un settore caratterizzato da picchi di attività in determinati periodi dell’anno. Il sistema, completamente automatizzato, permetterà alle aziende di inserire annunci e accedere ad un ampio database di candidati, filtrando le competenze in base alle proprie esigenze. I candidati, a loro volta, possono caricare il proprio curriculum, rispondere ad annunci specifici e rendere visibili le loro competenze per eventuali ricerche future. Tra le caratteristiche principali del portale si annoverano: accessibilità economica, con abbonamenti mensili o annuali a costi contenuti, facendo sì che il portale sia alla portata di piccole aziende e professionisti emergenti; copertura completa, permettendo di soddisfare ogni esigenza di manodopera e competenze; e automatizzazione, tramite filtri specifici che garantiscono un processo di selezione rapido ed efficace.

“Con questo progetto vogliamo supportare il settore enoturistico italiano nella sua crescita, offrendo alle aziende strumenti concreti per valorizzare le risorse umane e ai candidati opportunità per entrare a far parte di un comparto in forte espansione - ha commentato Lavinia Furlani, presidente di Wine Meridian e co-fondatrice di Wine Tourism Hub - con “Wine Tourism Hub Talent” le aziende potranno finalmente contare su una piattaforma dedicata per trovare personale qualificato e motivato, mentre i candidati avranno accesso a un mercato del lavoro dinamico e in crescita. Che si tratti di giovani in cerca di una prima esperienza o di professionisti con competenze consolidate, questo portale rappresenta una risorsa preziosa per chi vuole entrare o crescere nel mondo dell’enoturismo”, conclude Furlani.

Secondo l’indagine effettuata tra le cantine italiane, tra le criticità che indeboliscono la crescita dell’enoturismo nel nostro Paese vi sono anche problemi infrastrutturali, come per esempio strade e trasporti pubblici inadeguati (per il 14% degli intervistati); limiti imposti dalla burocrazia e dalle eccessive regolamentazioni (per il 14%) e totale mancanza di incentivi finanziari specifici per il settore enoturistico (per il 10%). Altro tema delicato e di vitale importanza è quello del surriscaldamento climatico, sul quale è necessario intervenire tempestivamente. Il nuovo portale offrirà una soluzione integrata e automatizzata per facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro in ambito enoturistico.



