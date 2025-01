Nasce il “Wine List Design & Management” (Wldm), modello inedito di gestione nell’accoglienza

Un approccio unico che affronta tutte le fasi del wine management, dalla progettazione della Carta dei Vini alla vendita in sala, dal calcolo dei prezzi iniziali alla loro rimodulazione mensile, dalla fase degli acquisti alla comunicazione e marketing: è il Wine List Design & Management (Wldm), modello inedito di gestione economica ed operativa nel settore dell’accoglienza, spiegato, passo passo, da Giovanni Di Tomaso nel manuale “In Vino Business - Utopia, economia e operatività della wine list al ristorante”, dedicato a operatori e manager, allievi e professionisti, produttori e distributori, titolari di imprese di ristorazione e somministrazione e appassionati.

Il volume (Dario Flaccovio Editore, collana Accadde Domani FuTurismo, diretta da Nicoletta Polliotto, 2024, pp. 200, prezzo di copertina, 18,99 euro), presentato, oggi alla Libreria Mondadori a Roma, dall’autore, docente, ricercatore, autore e consulente che sviluppa modelli inediti per la gestione economica e operativa per ristoranti e hotel, e del quale rappresenta l’opera prima, per i suoi argomenti inediti e innovativi, è una novità editoriale che guida e ispira i protagonisti del settore ristorativo e alberghiero a garantire la sostenibilità economica e la crescita della propria azienda, rispettando il mercato in cui opera e la natura di un prodotto complesso e vivo. Il manuale è ricco di case history, tabelle di analisi e strumenti di controllo proposti in forma più evoluta o del tutto inedita, riferimenti scientifici e concettuali, interviste ad autorevoli testimonial.

La prefazione è curata da Antonello Maietta, presidente emerito Ais-Associazione Italiana Sommelier e, tra le interviste brevi, scopriamo le riflessioni di sommelier d’eccellenza quali Alessio Bricoli dell’Hassler Roma, il “Miglior sommelier d’Italia” 2024 Cristian Maitan, il famoso e “tristellato” Matteo Bernardi del ristorante tre Stelle Michelin Le Calandre di Rubano dei fratelli Alajmo, e tanti altri protagonisti. Tra le esperienze professionali più significative di Giovanni Di Tomaso, la gestione Food & Bevarage per hotel 5 stelle in Usa, quali Marriott Portland, a Portland, e Plaza Athènée di Manhattan, a New York.

