Nasce in Uk il liquore no-alcol che simula l’ebbrezza, ma senza effetti dannosi per la salute 

Un liquore analcolico che promette di simulare tutti gli effetti positivi di una leggera ebbrezza, dalla facilitazione dei rapporti sociali al rilassamento, senza i fastidiosi postumi di una sbronza: si chiama “Sentia” ed è stato creato dai laboratori di ricerca inglesi Gaba Labs, con sede a Londra. Non solo strizza l’occhio alla Generazione Z - sempre più indirizzata, come è noto, verso i prodotti no-low alcol - ma potrebbe rivoluzionare i consumi del futuro. La nuova bevanda, a base di estratti botanici e naturali (la ricetta è ovviamente segreta), contiene un attivatore di neurotrasmettitori che imita gli effetti dell’ubriachezza sul cervello, senza offuscare i sensi. Dunque, il giorno dopo non solo niente nausea o mal di testa - tipici sintomi dell’hangover - ma anche il vantaggio di non aver bevuto un goccio di alcol, a tutto vantaggio della salute. Non a caso il claim dell’azienda è “Tutto ciò che vogliamo dall’alcol, senza alcol”. L’innovazione di Gaba Labs nasce infatti da questa semplice verità: l’alcol produce (anche) effetti piacevoli e desiderabili, dal rilassamento alla socializzazione. E su quelli si sono concentrati i ricercatori - il farmacologo David Nutt e l’esperta di botanica Vanessa Jacoby - cercando di replicarli, eliminando al contempo le conseguenze negative. “Sentia”, che è il risultato di 40 anni di ricerca scientifica e 5 anni di sviluppo del prodotto, è la prima alternativa all’alcol al mondo ad essere classificata come “integratore alimentare”.

I suoi principi attivi agiscono sul Gaba (o acido gamma-amminobutirrico), un neurotrasmettitore fondamentale che regola tutti gli altri principali sistemi del corpo umano. Secondi i test, gli effetti si iniziano a sentire entro 5-10 minuti, e durano fino a 45-50 minuiti. Il prezzo - 35 euro per la bottiglia da 50 cl - è giustificato, secondo l’azienda, dai lunghi anni di ricerca, dal brevetto del processo di produzione, dalle attrezzature all’avanguardia e dagli ingredienti biologici di alta qualità.

Dal punto di vista organolettico, gli spirits “Sentia” (che possono essere degustati da soli o in mixology) promettono complessità e raffinatezza: il verdetto finale spetterà come sempre al mercato, ma non c’è dubbio che si stanno aprendo, anche nel campo della ricerca, nuovi scenari per l’alcol “sintetico".

