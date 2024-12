Natale, è cominciata la caccia al regalo: cibo e vino non passano di moda (aiutati dai mercatini)

Salumi, formaggi, dolci, una bottiglia di vino. Cresce sempre di più come tendenza quella di regalare prodotti tipici locali come regalo di Natale, il cosiddetto “cesto natalizio”, il regalo utile che non passa mai di moda. A confermarlo anche quest’anno è la Coldiretti attraverso un indagine svolta insieme a Ixè e diffusa in questi giorni. Secondo quanto riportato, già nel giorno dell’Immacolata (8 dicembre) il 41% degli italiani ne avrebbe approfittato per comprare il regalo di Natale a parenti, amici o colleghi, di fatto facendo entrare nel vivo lo shopping natalizio due settimane prima del 25 dicembre, anche per evitare le file degli ultimi giorni.

A favorire questa corsa agli acquisti sarebbe anche la crescente diffusione dei mercatini di Natale: è lì, tra le bancarelle, che si possono trovare doni originali e tipici del territorio a prezzi vantaggiosi. Così, anche nei mercati contadini di Campagna Amica gli agricoltori si sono già organizzati con confezioni regalo per far fronte alle richieste dei consumatori. Acquistare prodotti tipici locali non è solo un’opzione vantaggiosa e piacevole, ma, come sottolinea Coldiretti, anche una scelta ecologica. Questi alimenti, infatti, non necessitano di lunghi trasporti, il che contribuisce a ridurre l’inquinamento e le emissioni di gas serra, che sono tra i principali fattori del cambiamento climatico. Ma se per molti la corsa allo shopping entra nel vivo, per altri è già finita. Secondo lo studio quasi un italiano su tre (31%) ha già acquistato infatti i regali di Natale, spesso approfittando delle offerte e degli sconti che sempre più spesso vengono promossi a ridosso del mese di dicembre, a partire dal Black Friday, dove l’enogastronomia già risultava al terzo posto in classifica tra le categorie più interessate dall’evento dietro ad abbigliamento e beauty e davanti a giocattoli, informatica-elettronica e viaggi.

