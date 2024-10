Nazionale Italiana Cuochi (Nic) trionfa alla Coppa del Mondo di Cucina e Pasticceria di Singapore

La Nazionale Italiana Cuochi, parte della Federazione Italiana Cuochi , ha scritto un nuovo capitolo di successo nella storia della gastronomia made in Italy. Nella prestigiosa competizione “Global Chefs Challenge” a Singapore, il team azzurro ha dimostrato un’abilità eccezionale, conquistando il primo posto assoluto per la categoria “Pastry”, secondo per la categoria Chef Challenge (cucina senior) e terzo per la categoria “Young” (cucina junior). La squadra azzurra, guidata dal general manager Gianluca Tomasi e allenata da Pierluca Ardito, raggiunge i risultati più alti di sempre (e di tutte le squadre in gara). “Questo trionfo non solo evidenzia il talento unico dei partecipanti, ma anche la dedizione e il lavoro di squadra che hanno reso possibile un simile risultato”, commenta la Federazione Italiana Cuochi.

La Nazionale Italiana Cuochi, in particolare, ha ottenuto risultati straordinari nel contest, salendo su vari podi. Nella categoria “Pastry Chefs Challenge”, i talentuosi Luca Bnà e Mattia Silvio Sabatini hanno conquistato il primo posto assoluto, dimostrando una maestria unica nella preparazione di dolci. “La creatività e la competenza tecnica degli chef sono state premiate con il massimo riconoscimento, sottolineando l’importanza della pasticceria nella cucina italiana. Hanno presentato un dessert al piatto e una torta, per sei persone, più una pièce artistica in cioccolato, interpretando il tema “Night Safari”, in onore al primo parco faunistico al mondo e principale attrazione di Singapore”. Giuseppe De Vincenzo e Andrea Serale, invece, hanno portato a casa il secondo posto assoluto nella categoria “Chefs Challenge” (senior). “La loro sinergia e abilità nel realizzare piatti complessi e gustosi hanno colpito la giuria e costituiscono il segno di un progetto ben eseguito. Hanno preparato quattro piatti per 12 persone: starter vegano, antipasto a base di pesce, main course e dessert. Il tema del loro progetto è “Flowers and leaves”, con una speciale “Dedication to the Farmer: The First Member of Our Brigade” (dedica al contadino, il primo membro della nostra brigata)”. Infine, Francesco Locorotondo ha conquistato il terzo posto assoluto nella categoria “Young Chefs Challenge”, “ulteriore conferma della nuova generazione di chef italiana, pronta a portare avanti la tradizione culinaria del nostro Paese con innovazione e passione, con tre portate per quattro commensali: starter a base di pesce, main course e dessert. Il tema proposto è stato “Citrus” (agrumi), scelto per rappresentare i meravigliosi prodotti che Madre Natura ci offre”.

“Questi ambiziosi risultati giungono grazie al lavoro ed ai sacrifici di giovani talentuosi, con già al loro attivo esperienze d’eccellenza e capaci di esprimere standard tecnici elevatissimi, con creatività e innovazione, per piatti impeccabili e in grado di valorizzare la materia prima e il patrimonio culturale e gastronomico del nostro Paese. Il tutto, nel rispetto del rigoroso regolamento di gara, che prevedeva anche la massima riduzione dello spreco alimentare e un sempre più ampio spazio alle esigenze salutistiche e alle nuove tendenze”, comunica la Federcuochi. “Campioni del Mondo assoluti, un risultato incredibile frutto di mesi e mesi di intenso lavoro, allenamenti sfiancanti e grande ricerca, per presentare alla giuria del Campionato Mondiale piatti impeccabili e creativi, sia per gusto che per estetica delle presentazioni - ha spiegato il general manager Gianluca Tomasi - un risultato che ci rende tutti estremamente orgogliosi e che rende giustizia alla fatica e alla passione di questi ragazzi”.

Copyright © 2000/2024