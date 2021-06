Nel calendario degli eventi del vino, torna anche il Mercato dei Vini dei Vignaioli Indipendenti

Nella road map decisa dal Governo, che dovrà accompagnare l’Italia fuori dall’emergenza e farla tornare alla normalità, c’è spazio anche per gli eventi, con il calendario che si fa sempre più ricco, di festival, rassegne, fiere professionali, come raccontano i week end di “Cantine Aperte” (il prossimo 19-20 giugno) e “OperaWine - 10th year anniversary”, in programma con Vinitaly-Veronafiere e “Wine Spectator” (su invito), il 19 giugno (in contemporanea con la “Prima” dell’Arena) nell’edizione celebrativa con 200 cantine icona del vino italiano nel mondo (prologo anticipato di un “Vinitaly Special Edition 2021” nelle nuove date del 17-19 ottobre).

Spostando lo sguardo un po’ più in avanti, a Piacenza Expo, dal 27 al 29 novembre 2021, torna il Mercato dei Vini dei Vignaioli Indipendenti, con i produttori della Fivi - Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti che racconteranno in prima persona il loro lavoro ed i loro vini, da degustare e acquistare: “è un traguardo importante per noi - spiega Matilde Poggi, presidente Fivi - tanto più che aspettavamo di festeggiare già nel 2020, ma a causa della pandemia è stato necessario rimandare. Quest’anno siamo pronti, organizzati ed emozionati: non vediamo l’ora di ritrovarci tutti assieme, in sicurezza, per condividere questo momento di gioia. Il Mercato Fivi è più di una fiera, è un’occasione di incontro, dove scoprire l’autenticità e la genuinità di produttori appassionati, che oggi come non mai hanno voglia di tornare a raccontare i propri vini e il proprio lavoro”.

Non mancheranno gli “Artigiani del Cibo” che completeranno la rassegna con le loro chicche gastronomiche. Oltre al tradizionale week-end di mercato, il lunedì sarà una giornata dedicata principalmente agli operatori professionali del settore commerciale e del canale horeca. “Piacenza Expo si riconferma il luogo strategico per il Mercato dei Vini - dichiara l’ad Piacenza Expo, Giuseppe Cavalli - forte soprattutto di una posizione nodale e facilmente raggiungibile da tutta Italia, oltre che dai nostri amici d’oltralpe. Abbiamo lavorato molto in quest’anno particolare e siamo preparati per ospitare il Mercato dei Vini n. 10”.

