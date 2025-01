Nel Regno Unito la catena Aldi lancia lo Chardonnay che aiuta a rimuovere la plastica dagli oceani

Per ogni bottiglia di vino venduta, l’equivalente di 10 bottiglie di plastica verranno rimosse dagli oceani: questa la promessa del Kooliburra Hidden Sea Chardonnay, il vino lanciato dalla catena di supermercati Aldi nel Regno Unito, in collaborazione con la cantina australiana “The Hidden Sea”, che collabora da anni con la onlus “ReSea Project” per finanziare progetti di pulizia ambientale su larga scala. Questa partnership di Aldi evidenzia l’ambizione della catena di essere all’avanguardia nell’unire prodotti dal prezzo conveniente con pratiche ecologiche, due focus sempre più importanti per i consumatori di tutto il mondo.

Venduto a circa 7,50 sterline a bottiglia, il nuovo Chardonnay - che sarà disponibile nei negozi di tutto il Paese - fa di Aldi il primo supermercato del Regno Unito a collaborare con “The Hidden Sea”. Liz Fox, direttore nazionale per la sostenibilità presso Aldi UK, ha affermato: “sappiamo che i nostri clienti vogliono fare acquisti più sostenibili, motivo per cui siamo lieti di lanciare questo vino unico che supporterà l’azione in corso del settore per ridurre la plastica negli oceani. I nostri team sono sempre alla ricerca di modi per offrire opzioni più sostenibili e siamo orgogliosi di essere il primo supermercato a collaborare con The Hidden Sea per la nostra etichetta Chardonnay". Il co-fondatore di The Hidden Sea, Justin Moran, ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa: “siamo entusiasti di collaborare con Aldi, aiutando i suoi clienti a sostenere la salvaguardia degli oceani scegliendo il nostro Chardonnay. Ogni bottiglia acquistata avrà un ruolo cruciale nel finanziamento di progetti di pulizia che rimuovono i rifiuti di plastica dai nostri oceani, contribuendo a ripristinare gli ecosistemi marini”. Moran ha aggiunto: “sarà un grande risultato vedere il vino nei negozi di tutto il Paese. Siamo orgogliosi che i clienti Aldi possano unirsi a noi in questa missione per un pianeta più sano”.

Questo nuovo vino esemplifica una tendenza crescente nel settore del beverage, con i brand che legano prodotti di qualità a progetti rivolti alla sostenibilità ambientale.

Copyright © 2000/2025