Nella “Giornata Mondiale del Cibo” (16 ottobre), la Fao, a Bruxelles, brinda con il Soave

“L’acqua è vita. L’acqua è cibo. Non lasciamo nessuno indietro”: è il tema scelto dalla Fao, per la “Word Food Week Campain”, e che sarà di scena nella Giornata Mondiale del Cibo, organizzata dall’Ufficio Fao di Bruxelles, lunedì 16 ottobre, al Museo di Scienze Naturali della capitale belga. Ma un brindisi non può mancare, ed a celebrarlo sarà il Soave, vino ufficiale che arriva da un territorio italiano, primo e attualmente unico, ad essere stato insignito del riconoscimento Giahs-Fao, dedicato alle zone produttive nel mondo che promuovono un’agricoltura sostenibile, lontana dai processi industriali, e che conserva uno stretto legame tra paesaggio, prodotti locali, comunità rurali associate. “E’ un onore essere stati invitati con i vini in questa prestigiosa sede - evidenzia Sandro Gini, presidente del Consorzio di tutela del Soave - quale naturale prosecuzione dell’impegno del Soave nei confronti del riconoscimento Giahs. È necessario continuare questa importante attività di sensibilizzazione e di sana cultura nei confronti dell’ambiente e dell’agricoltura: l’agricoltura, attraverso coloro che vi operano, è mezzo e strumento per mantenere e conservare l’ambiente al cui interno sono calate le nostre stesse vite”.

