Nelle cantine italiane, al 31 dicembre 2022, c’era più di “una vendemmia e mezzo” in giacenza

Il 2022 delle cantine italiane si è chiuso con più o meno “una vendemmia e mezzo” custodita tra botti, cisterne e barrique: al 31 dicembre 2022, infatti, i dati delle giacenze del report “Cantina Italia” su dati raccolti dall’Icqrf, pubblicato dal Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare, parlano di 64,9 milioni di ettolitri di vino in cantina (+5% sul 31 dicembre 2021), a cui vanno aggiunti 9,8 milioni di ettolitri di mosti (+1,6%) e 2,5 milioni di ettolitri di vino nuovo ancora in fermentazione. Il 51,7% del vino detenuto è a Dop, il 27,5% a Igp, con 20 denominazioni sulle 526 totali italiani che contribuiscono al 50,4% del totale delle giacenze. A dominare come sempre è il Prosecco Doc, che rappresenta quasi 1 litro su 10 tra quelli a denominazione in giacenza (4,9 milioni di ettolitri), davanti all’Igp Puglia che pesa per il 5% delle giacenze (2,59 milioni di ettolitri) e alla Doc Sicilia che vale il 3,5% (1,8%).

