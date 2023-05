Nelle vigne con il bus: nasce “(p)Assaggio in cantina”, idea Mtv Toscana e Autolinee Toscane 

Dopo l’auto, la bici e il cavallo, le cantine adesso si raggiungono anche con il bus, mezzo sostenibile ed econonico: da una partnership tra Movimento Turismo del Vino Toscana e Autolinee Toscane nasce “(p)Assaggio in Cantina” (che debutta per Cantine Aperte n. 30, 27 e 28 maggio). Coinvolte 50 aziende vitivinicole della regione con cui si punta ad incentivare l’uso dell’autobus quale mezzo di trasporto per raggiungere le cantine, suggerendo linee, orari e percorsi accessibili agli enoturisti che si muovono in cerca di degustazioni ed esperienze intorno al vino made in Tuscany, coinvolgendo tutti i territori: da Bolgheri alla Maremma, dalle Terre di Arezzo a quelle di Pisa, passando per le Docg storiche come San Gimignano, Montepulciano, Montalcino e il Chianti Classico, a Carmignano.

Le cantine possono aggiungere una soluzione in più alla sezione “come raggiungerci”, dove finora la voce “autobus” non era contemplata neanche in presenza di fermate delle Tpl distanti pochi metri dall’ingresso in cantina. E per l’occasione Autolinee Toscane lancerà anche una nuova playlist tematica sul proprio canale Spotify, battezzata “at winery”, con canzoni suggerite dalle stesse cantine ed inspirate dal mondo del vino. “Grazie alla nuova collaborazione con Mtv Toscana - spiega Caterina Piccardi, coordinatrice marketing Autolinee Toscane - raggiungere le realtà vitivinicole sarà più accessibile per tutti. Per la prima volta abbiamo coinvolto 50 cantine toscane che, insieme a noi, promuoveranno l’autobus come soluzione ideale. Tra le altre iniziative, la realizzazione di una mappa contenente tutte le cantine della nostra regione raggiungibili con l’autobus: la mappa sarà a disposizione presso tutti i canali digitali di entrambi i partner. È solo l’inizio di un percorso che ci auguriamo possa proseguire a lungo in modo da promuovere l’uso di un mezzo di trasporto sostenibile, economico e che migliora la qualità dell’aria per tutti: l’autobus”. “Una iniziativa - commenta Violante Gardini Cinelli Colombini, presidente Mtv Toscana - che arriva, tra l’altro per i trenta anni dalla nascita del Movimento Turismo del Vino, proprio in Toscana, grazie ad una idea di Donatella Cinelli Colombini, in un momento, il 1993, in cui in cantina si arrivava poco anche in macchina. Lanciare questa partnership in questa ricorrenza è mettere in evidenza quanto il turismo del vino sia cambiato e quanto ormai sia facile e sostenibile arrivare nelle tante cantine del nostro Movimento”.

Autolinee Toscane ha condotto un censimento per individuare, tra le cantine del Movimento Turismo del Vino della Toscana, tutte quelle strutture con fermate bus vicine, con transiti di linee urbane o extraurbane utili per chi si muove dai comuni capoluoghi più vicini o comunque da punti di riferimento della rete di trasporto regionale e provinciale. La condizione è che la fermata sia accessibile e distante al massimo poche centinaia di metri dall’ingresso della cantina, così che il percorso sia davvero sostenibile e si possa poi completare a piedi, cominciando l’assaggio fin dal paesaggio circostante. Nessun bus speciale o linee dedicate: solo la segnalazione di ciò che esiste già nella rete urbana ed extraurbana di Autolinee Toscane all’interno di una mappa - scaricabile sul sito - così da effettuare ricerche mirate.

Focus - Le cantine toscane in “(p)Assaggio in cantina”

Provincia di Firenze

Azienda Agricola Tamburini (Gambassi Terme)

Azienda Agricola Villa Ulivello (Greve in Chianti)

Antinori nel Chianti Classico (Bargino)

Cantina Guidi (Barberino Tavarnelle)

Castello di Barbialla (Montaione)

Castello di Sonnino (Montespertoli)

Davinum (Petrazzi)

Fattoria Casagrande (Figline Incisa Valdarno)

Lamole di Lamole (Greve in Chianti)

Ruffino (Pontassieve)

Torraccia di Presura (Greve in Chianti)

Vignamaggio (Panzano in Chianti)

Villa Calcinaia (Greve in Chianti)

Villa Le Corti (San Casciano Val di Pesa)

Provincia di Siena

Azienda Agricola Tattoni di Villa a Sesta (Castelnuovo Berardenga)

Agriturismo Cesani (San Gimignano);

Azienda Agricola Canneto (Montepulciano)

Cantina Campotondo (Campiglia d’Orcia)

Cantina Contucci (Montepulciano)

Capannelle (Gaiole in Chianti)

Castello di Meleto (Gaiole in Chianti)

Castello di Radda (Radda in Chianti)

Col d’Orcia (Montalcino)

Fattoria dei Barbi (Montalcino)

Fattoria di Lornano (Monteriggioni)

Fattoria Svetoni (Montepulciano)

Felsina (Castelnuovo Berardenga)

Poggio Bonelli (Castelnuovo Berardenga)

Ricasoli - Castello di Brolio (Gaiole in Chianti)

Rocca di Castagnoli (Gaiole in Chianti)

Vallepicciola (Castelnuovo Berardenga)

Provincia di Prato

Fattoria Castelvecchio (Carmignano)

Fattoria di Becchereto (Carmignano)

Tenuta di Artimino (Carmignano)

Provincia di Arezzo

Azienda Agricola Campo del Monte (Terranuova Bracciolini)

Cantina Baldetti (Cortona)

Tenuta di Frassineto (Arezzo)

Villa La Ripa (Arezzo)

Provincia di Grosseto

Le Mortelle (Castiglione della Pescaia)

Purovino (Magliano in Toscana)

Tenuta Fertuna (Gavorrano)

Podere Borselli (Casteldelpiano)

Provincia di Pisa

Degli Azzoni Avogrado (La Rotta)

Gianni Moscardini (Pomaia)

Provincia di Pistoia

Agricola Marini Giuseppe (Pistoia)

Provincia di Livorno

Tenuta Le Colonne (Donoratico)

Provincia di Lucca

Tenuta del Buonamico (Montecarlo)

