Non solo cosmetico, ma trattamento di bellezza: nasce il rossetto “Amativo”, fatto con le vinacce

Dalla vigna al beauty case delle signore: il rossetto “Amativo”, prodotto dalla cantina pugliese Cantele, una delle più innovative del territorio, in collaborazione con l’azienda italiana di dermocosmesi Omiderma, è realizzato a partire dalle uve di Negroamaro e Primitivo che danno vita ad “Amativo”, etichetta-iconica dell’azienda salentina, dalle quali vengono estratti olio di vinaccioli, collagene vegetale e vitamina E, che lo rendono non solo un cosmetico, ma un vero e proprio trattamento di bellezza. Il lipstick è in vendita in abbinamento alla bottiglia di “Amativo”, in enoteca e sul sito di Cantele, al prezzo lancio di 25 euro.

Il brand Omiderma, conosciuto per l’uso di ingredienti innovativi e naturali, nel caso del rossetto “Amativo” utilizza principi attivi noti per le loro proprietà idratanti, antiossidanti e rigeneranti, che contribuiscono a creare una texture avvolgente e morbida. Anche la nuance è unica ed originale, ispirata al vino da cui il lipstick prende il nome. Nella cosmetica naturale, la vinaccia, ovvero il residuo che resta dopo la vinificazione, sta emergendo come una risorsa sorprendente. Sebbene sia solitamente considerata un sottoprodotto della produzione di vino, la vinaccia è in realtà un tesoro di principi attivi. In particolare, l’olio di vinaccioli e gli estratti dalla vinaccia contengono componenti vitali come il collagene vegetale e la vitamina E, che possono essere impiegati per realizzare prodotti di bellezza, tra cui il rossetto.

Ma come avviene l’estrazione di queste sostanze e in che modo vengono applicate per migliorare la formulazione di un rossetto? Dopo la pressatura dell’uva, dai semi e dalle bucce vengono ricavati oli e estratti che contengono numerosi benefici per la pelle. Come l’olio di vinaccioli, noto per le sue proprietà emollienti e nutrienti, che viene estratto dai semi mediante spremitura a freddo. Ma la vinaccia è anche fonte naturale di collagene: gli estratti sono infatti ricchi di polifenoli e flavonoidi, che hanno un effetto stimolante sui fibroblasti, le cellule responsabili della produzione di collagene nella pelle. Il rossetto così formulato diventa un prodotto multifunzionale, che non si limita a donare un colore vivace, ma anche a nutrire e proteggere le labbra, spesso soggette a secchezza e screpolature.

