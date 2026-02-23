Non solo grande musica e spettacolo: al Festival di Sanremo 2026 vino & cucina tra i protagonisti 

Non solo grande musica, personaggi e spettacolo: al Festival di Sanremo anche vino e cucina made in Italy sono, da sempre, tra i protagonisti. Prenderà il via domani, su Rai 1, l’edizione n. 76 della kermesse più amata e seguita della nostra televisione (dal 24 al 28 febbraio), vero e proprio fenomeno nazional-popolare (con la conduzione di Carlo Conti) che, oltre a big, nuove proposte, duetti inediti, ospiti famosi e naturalmente canzoni in gara, vedrà sfilare anche etichette rappresentative dei territori del Belpaese, show cooking, degustazioni d’eccellenza, maestri pizzaioli e cene d’autore, a confermare ancora una volta l’importanza della convivialità. Fantini Wines, eccellenza enologica abruzzese, ha creato una special edition di “Don Camillo - Gold Collection”, personalizzata con il nome di ciascun artista in gara. La Cantina La-Vis, storica cooperativa trentina, è fornitore ufficiale del “Fuori Sanremo Italiana Assicurazioni” di Radio Italia con la sua linea “Ritratti”, mentre le bollicine di Ponte1948, noto brand del Prosecco, celebreranno l’evento insieme a “Corriere in onda”, il format di “Corriere della Sera” dedicato alla kermesse. E se, secondo un sondaggio TheFork, è Elettra Lamborghini la cantante che gli italiani sceglierebbero più volentieri per uscire a cena durante il Festival, il crocevia del gusto sarà il roof di Casa Sanremo, l’esclusivo tempio del gusto firmato Gambero Rosso, a pochi passi dall’Ariston: un temporary restaurant esclusivo dedicato all’alta cucina, con chef e maestri pizzaioli che accompagneranno le giornate del Festival. L’expo Casa Sanremo sarà articolata in diversi spazi tematici, tra questi Pizza Court, palcoscenico d’eccezione che vedrà alternarsi tra i migliori talenti del mondo pizza di tutta Italia. Ad aprire le danze è stato Ciro Salvo (brand ambassador del gruppo Sorì, storico produttore di latticini).

Per il quarto anno consecutivo Fantini Wines sarà co-protagonista dell’evento con i suoi vini alla Hollywood Celebrities Lounge, location esclusiva all’interno dell’Hotel Lolli Palace, a pochi passi dal Teatro Ariston. In luogo di passaggio e incontro per cantanti, artisti e addetti ai lavori, offrirà degustazioni del “Don Camillo - Gold Collection”, una particolarissima bottiglia tutta d’oro con etichetta nera a contrasto. Quest’anno Fantini ha anche pensato ad un omaggio speciale per gli artisti in gara: una special edition del “Don Camillo - Gold Collection” con etichetta personalizzata che riporterà il nome e cognome di ciascun cantante.

Cantina La-Vis, storica cooperativa vitivinicola trentina, approda a Sanremo come fornitore ufficiale del “Fuori Sanremo Italiana Assicurazioni” di Radio Italia con la sua linea “Ritratti”. L’emittente racconterà la kermesse in diretta radio e video dagli studi allestiti presso il Grand Hotel Londra, dove si alterneranno i cantanti in gara, i professionisti dell’industria discografica e i super ospiti. In questa cornice i vini dell’azienda accompagneranno le interviste e i momenti di socialità che scandiranno il ritmo frenetico del Festival. Le bollicine Ponte1948 celebreranno l’evento come partner di “Corriere in Onda”, il format del quotidiano Corriere della Sera dedicato alla kermesse canora, insieme alla redazione spettacoli di Corriere della Sera che, su un vivacissimo yacht ormeggiato in Portosole, offrirà in diretta al pubblico interviste e fuori onda esclusivi con i cantanti in gara, special guests e i tanti protagonisti della celebre rassegna. Due le etichette a bordo, Prosecco Doc Treviso Extra Dry e Prosecco Doc Rosé Millesimato Brut.

Ma il Festival fa anche venire voglia di sedersi a tavola, almeno con l’artista giusto: secondo una ricerca condotta da TheFork in collaborazione con YouGov, Elettra Lamborghini è l’artista del cast di Sanremo 2026 con cui gli italiani over 24 preferirebbero maggiormente condividere una cena. Lo afferma il 20% degli intervistati, una percentuale che cresce ulteriormente tra gli utenti TheFork, arrivando al 28%. Subito dopo la classifica vede trionfare Arisa (con il 15% delle preferenze), seguita da Francesco Renga (13%) e Malika Ayane (12%), mentre Serena Brancale e Raf si attestano entrambi al 10%. Poco più sotto, ma comunque ben presenti, J-Ax, Patty Pravo, Levante ed Ermal Meta, tutti indicati dal 9% degli intervistati.

Anche l’Antico Vinaio, per il Festival, apre un temporary store a Sanremo a pochi passi dal Teatro Ariston: lo spazio richiama l’impostazione del locale originario di Firenze. Per l’occasione sarà possibile assaggiare due schiacciate a tema, legate simbolicamente al Festival. La prima,“Sanremo”, propone ingredienti che richiamano profumi e colori mediterranei. La seconda, “Carlo”, è un omaggio al conduttore e direttore artistico dell’edizione 2026, Carlo Conti, con una farcitura ispirata alla tradizione toscana. Ma Tommaso Mazzanti, patron “All’Antico Vinaio”, lancia anche un’idea pensata per la visione collettiva del Festival: una box da 5 o 8 schiacciate, già tagliate a metà. Qualcosa da mettere sul tavolo e da mangiare in compagnia nelle esibizioni. Chi ordina in delivery, in tutta Italia, dopo le ore 18.30 riceve anche un foglio con le pagelle, per votare ogni artista in gara insieme ai familiari o agli amici.

Copyright © 2000/2026