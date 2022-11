Non solo in cantina: l’aggiornamento professionale degli enologi italiani passa anche per l’online

Nell’era della formazione continua, anche gli enologi si aggiornano online: ieri è partito il ciclo di webinar (il primo è stato sulla gestione dell’ossigeno nella vinificazione in rosso, con Angelita Gambuti, professoressa di Chimica Enologica Dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi Federico II di Napoli) firmati Assonenologi in collaborazione con il Cuve, Coordinamento Universitario Nazionale dei Corsi di Studio in Viticoltura ed Enologia.

Il webinar è stato preceduto dal saluto del presidente Assoenologi, Riccardo Cotarella, e del presidente Oiv, Luigi Moio: “la formazione è alla base di ogni professione e quindi anche di quella di noi enologi - ha sottolineato Riccardo Cotarella - e fondamentale che sia di valore ed è per questo che Assoenologi ha stretto questa importante collaborazione con il Cuve, garantendo così corsi di altissimo profilo a tutti i nostri iscritti e avvicinando ancora di più il rapporto tra scienza e lavoro. Un grazie particolare alla professoressa Gambuti per la sua spiccata competenza e per l’assoluta dedizione al progetto messo in campo che, sono certo, porterà a dei risultati tangibili nelle vite professionali di coloro che seguiranno il ciclo di lezioni organizzato”. Del Coordinamento universitario nazionale dei corsi di studio in viticoltura ed enologia fanno parte gli Atenei di Bologna, Firenze, Ancona, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Perugia, Pisa, Piacenza, Università del Salento, Sassari, Torino, Trento, Viterbo, Udine e Verona.

“L’alto livello della formazione universitaria in viticoltura ed enologia - ha spiegato la professoressa Angelita Gambuti - è garantito dal fatto che i docenti coinvolti nell’erogazione delle materie caratterizzanti dei diversi corsi di studio presenti sul territorio italiano - 18 Corsi di Laurea triennali e 5 Corsi di Laurea di secondo livello - sono ricercatori conosciuti a livello nazionale ed internazionale per la qualità indiscussa delle ricerche condotte e ciò è garanzia di continuo e avanzato aggiornamento. Ma, oltre ad essere ricercatori, tutti noi siamo prima di tutto docenti e questa è una professione che non si esaurisce al momento dell’esame o della seduta di laurea. Il legame con i nostri studenti resta sempre. Basta pensare a quel pizzico di orgoglio che proviamo le tante volte che, nei rapporti con le aziende vitivinicole o con Assoenologi, incontriamo ex studenti oggi enologi affermati. É perciò che tutto il coordinamento e i docenti dei diversi corsi di studio hanno aderito alla presente iniziativa con entusiasmo e un gran numero di proposte formative. Sono sicura che i seminari consentiranno di rafforzare ulteriormente il legame esistente tra l’Università e Assoenologi e rappresenteranno per tutti un proficuo momento di scambio e crescita”.

Copyright © 2000/2022