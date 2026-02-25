Nuovo “Bando Agrisolare”: altri 800 milioni di euro per la transizione energetica in agricoltura

L’agricoltura italiana accelera sulla sostenibilità con un nuovo intervento che rafforza significativamente la spinta verso l’energia rinnovabile: arrivano, infatti, 800 milioni di euro aggiuntivi per il “Bando Agrisolare”, come comunica il Ministero dell’Agricoltura, confermando un impegno crescente verso la competitività e l’autonomia energetica del settore. Le imprese potranno presentare i progetti dal 10 marzo al 9 aprile, mirando a ridurre drasticamente la bolletta energetica grazie all’installazione di pannelli fotovoltaici sui tetti di stalle, magazzini, cantine e serre, senza consumare un solo metro quadro di terreno agricolo. Il successo della misura, finanziata più volte dalla Commissione Europea, ha portato la dotazione complessiva a 3,15 miliardi di euro, dagli iniziali 1,5 miliardi.

Ad oggi, con 2,35 miliardi di euro (dopo la prima rimodulazione), sono già stati sostenuti oltre 23.000 progetti, quadruplicando la potenza rinnovabile installata da 375 a oltre 1.500 Megawatt e incrementando del +47,7% la capacità solare del settore agricolo. In alcune regioni del Sud - come Campania (+120%), Molise (+112%) e Puglia (+76%) - la crescita è stata ancora più significativa. Più di 15.000 imprese hanno già concluso gli interventi, totalizzando circa 1.000 Megawatt, mentre la nuova tranche potrà coinvolgere altre 4.000-6.000 realtà. Oltre al fotovoltaico con contributo a fondo perduto dell’80%, la misura continua a produrre risultati anche su rimozione dell’amianto - oltre 3,6 milioni di metri quadrati smaltiti - e sistemi di accumulo, con 17.000 batterie installate pari al 7,9% della capacità nazionale rilevata nel 2024 dal Gestore dei Servizi Energetici (Gse).

“La misura “Parco Agrisolare” dimostra il grande lavoro compiuto dal Governo Meloni per rendere le imprese agricole più competitive e sostenibili. Con la dotazione originaria il Pnrr per l’agricoltura poteva contare su 3,6 miliardi di euro di risorse, oggi sono 8,9 miliardi di euro a disposizione dei nostri agricoltori e dei nostri trasformatori per diventare sempre più competitivi sui mercati e in grado di investire in qualità - sottolinea il Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida - ci avevano detto che il Pnrr non era modificabile, che le risorse non sarebbero state investite, ma i risultati dicono ben altro, siamo passati da una richiesta del 30% dei fondi disponibili a dover rifinanziare il fondo a più riprese per far partecipare oltre 20.000 aziende avendo un orizzonte di quasi 30.000 soggetti. Con gli obiettivi complementari abbiamo contribuito ad eliminare oltre il 2,4% dell’amianto mappato in Italia e di contribuire alla capacità di accumulo del nostro sistema elettrico con il 7,9% senza sacrificare un solo metro quadro di suolo agricolo. L’Italia è diventata leader in Europa per il valore aggiunto in agricoltura con il lavoro che gli agricoltori e il Governo hanno fatto insieme. Quando gli investimenti del Pnrr come l’ulteriore tranche di “Agrisolare” e i “Contratti di Filiera” daranno i loro frutti le nostre imprese saranno ancora più forti e i risultati premieranno le nostre scelte come stanno d’altronde già facendo”, conclude Lollobrigida.

Copyright © 2000/2026