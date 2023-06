Ocm Vino promozione, qualcosa si muove, ma con ritardo. Pubblicato il decreto, in attesa del bando

Ocm Vino, qualcosa si muove, ma con grande ritardo. Dopo il via libera nella Conferenza Stato Regioni del 21 giugno, il Ministero dell’Agricoltura ha pubblicato il “decreto ministeriale del 26 giugno 2023, n. 331843, recante modalità attuative della misura “Promozione sui mercati dei Paesi terzi” dell’Ocm Vino”, da cui poi arriverà il bando vero e proprio che fisserà anche le scadenze per la presentazione dei progetti, la cui attuazione, in ogni caso, dovrà necessariamente partire dalla metà di ottobre 2023. Il bando nazionale vero e proprio, da quanto apprende WineNews, potrebbe realisticamente arrivare nel giro dei prossimi 7-10 giorni (sarebbe in cantiere un incontro a Roma con le Regioni per chiarimenti sul decreto stesso, ndr), e da quella data le Regioni avranno poi al massimo 30 giorni di tempo per emanare i propri bandi (sui quali si muove il 70% di 98 milioni di euro in dotazione per il Belpaese, mentre i restanti sono in capo al Ministero).

Stimando una finestra di 30 giorni concessa ad aziende e organizzazioni per presentare i progetti, dunque, è più che realistico che il lavoro e le scadenze si concentrino in un periodo critico per le cantine, come quello dell’estate inoltrata e del Ferragosto, dove buona parte del personale amministrativo è in ferie, e con una vendemmia che, in molti territori, ormai, già inizia nella prima metà di agosto. Concretizzando così tutte le preoccupazioni sui ritardi già espresse nelle settimane scorse dalla filiera.

