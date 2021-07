Oiv, ricerca e sperimentazione insieme ad un Consorzio di big del vino mondiale

Uno dei compiti principali dell’Oiv - Organizzazione Internazionale della Vite e del Vino è quello di promuovere e orientare le ricerche e le sperimentazioni scientifiche e tecniche in seno al settore vino, identificando, di anno in anno, le aree di ricerca più interessanti e prioritarie. Un compito che l’Oiv non assolverà da sola, perché al suo fianco avrà un consorzio nato dall’impegno di cinque tra le più importanti aziende del vino mondiale: Viña Concha y Toro (Cile), Moët Hennessy (Francia), Sogrape (Portogallo), Familia Torres (Spagna) e Yalumba Family Winemakers (Australia).

Saranno loro a promuovere la diffusione del lavoro scientifico e tecnico dell’Oiv. Insieme, condivideranno i risultati dell’impegno profuso nella ricerca, e per prepararsi al meglio le aziende del consorzio identificheranno le aree di ricerca considerate prioritarie per il settore vitivinicolo. In un secondo momento, e nell’ambito delle borse di ricerca dell’Oiv, il consorzio si occuperà di proporre delle tematiche per le borse di ricerca, fornire consulenza nel processo di selezione, ospitare, quando possibile, i titolari delle borse di ricerca, sviluppare insieme delle iniziative di comunicazione. Per le borse 2021-2022, le tematiche che si stanno prendendo in esame riguardano le principali aree scientifiche delle varie commissioni e sottocommissioni dell’Oiv e si inseriscono a loro volta nel quadro degli obiettivi del Piano strategico 2020-2024 dell’Oiv (Organizzazione Internazionale della Vite e del Vino).

Copyright © 2000/2021