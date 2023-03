Opera Wine 2023: “l’american dream” del vino italiano, e gli americani che sognano l’Italia del vino

Il “sogno americano” del vino italiano, che ha fatto degli Usa il suo primo mercato straniero, strategico per tutto il comparto e vitale per alcuni territori, si incontra con il gusto degli americani che sognano l’Italia anche attraverso il racconto nel calice che ne fanno i suoi tanti grandi vini: ecco il senso di “Opera Wine”, edizione n. 12 della ormai tradizionale degustazione, firmata da “Wine Spectator”, rivista Usa tra le più influenti al mondo, che fa da “Anteprima” a “Vinitaly”, e che sarà di scena sabato 1 aprile a Verona (Ex Gallerie Mercatali). 130 i produttori in rappresentanza di tutte le regioni, per altrettanti vini eletti “ambasciatori” del vino italiano da “Wine Spectator”.

L’evento - quest’anno con un concept grafico ispirato all’acqua - vede sul podio delle presenze regionali Toscana (35 cantine selezionate), Piemonte (19) e Veneto (17). In crescita, sulle precedenti edizioni, il Mezzogiorno, in particolare grazie alle referenze di Sicilia e Campania, con rispettivamente 10 e 8 produttori top scelti ad emblema della tipicità e dell’eccellenza enologica territoriale. Per la tipologia, a “Opera Wine” 2023 sono i rossi a primeggiare con 96 etichette che dominano le valutazioni dei giudici americani, insieme a 25 vini bianchi, 7 sparkling e 2 vini dolci.

Uno spaccato del meglio del vino italiano, protagonista in quegli Usa che, anche nel 2022, con 1,8 miliardi di euro di importazioni, si sono confermati primo mercato straniero per il vino italiano, con un incremento a valore del +10%, pari a una quota di mercato del 23% (dati: Osservatorio Uiv-Ismea-Vinitaly).

Focus - Tutte le cantine ed i vini in degustazione ad “Opera Wine” 2023

Agripunica - Isola dei Nuraghi Barrua 2011

Allegrini - Corvina Veronese La Poja 2015

Altesino - Brunello di Montalcino Montosoli 2008

Anselmi - Veneto White Capitel Foscarino 2020

Argiolas - Isola dei Nuraghi Turriga 2018

Arnaldo Caprai - Montefalco Sagrantino Collepiano 2018

ArPePe - Valtellina Superiore Sassella Rocce Rosse Riserva 1996

Agricola San Salvatore - Fiano Paestum Pian di Stio 2021

Azienda Agricola Francesco Tornatore - Etna Pietrarizzo 2019

Banfi - Brunello di Montalcino Poggio alle Mura Riserva 2016

Bastianich - Venezia/Giulia Vespa Bianco 2007

Bellavista - Brut Franciacorta La Scala 2017

Benanti - Etna Rovittello Riserva 2016

Bertani - Amarone della Valpolicella Classico 2005

Biondi-Santi Tenuta Greppo - Brunello di Montalcino Biondi-Santi Tenuta Greppo Riserva 2012

Bisci - Verdicchio di Matelica Riserva Senex 2018

Boscarelli - Vino Nobile di Montepulciano Il Nocio 2017

Bruno Giacosa - Barolo Falletto 2016

Bussola Tommaso - Amarone della Valpolicella Classico Vigneto Alto TB 2011

Ca’ del Bosco - Extra Brut Rosé Franciacorta Annamaria Clementi Riserva 2011

Canalicchio di Sopra - Brunello di Montalcino Riserva 2013

Cantina Terlano - Sauvignon Alto Adige Terlano Quarz 2020

Cantine Lunae Bosoni - Vermentino Colli di Luni-Liguria Black Label 2019

Carpineto - Brunello di Montalcino Riserva 2016

Casa Vinicola Aldo Rainoldi - Sfursat di Valtellina Fruttaio Cà Rizzieri 2007

Casanova di Neri - Brunello di Montalcino Tenuta Nuova 2007

Castellare di Castellina - Toscana I Sodi di San Niccolò 2018

Castello di Albola - Chianti Classico Santa Caterina Gran Selezione 2015

Castello di Ama - Chianti Classico San Lorenzo Gran Selezione 2015

Castello di Monsanto - Chianti Classico Il Poggio Riserva 1997

Castello di Volpaia - Chianti Classico Coltassala Gran Selezione 2017

Catabbo Cantine - Tintilia del Molise 2019

Cavallotto - Barolo Bricco Boschis Vigna San Giuseppe Riserva 2016

Colli di Lapio di Romano Clelia - Fiano di Avellino 2020

Comm. G.B. Burlotto - Barolo Acclivi 2016

Conte Vistarino - Pinot Nero Oltrepò Pavese Pernice 2019

Cusumano - Etna Alta Mora Guardiola 2016

D’Angelo - Aglianico del Vulture Caselle 2013

Dal Forno Romano - Amarone della Valpolicella 2015

Donnafugata - Passito di Pantelleria Ben Ryé 2012

Elena Fucci - Aglianico del Vulture Sceg 2018

Elena Walch - Alto Adige Beyond the Clouds 2020

Elvio Cogno - Barolo Ravera Bricco Pernice 2013

Famiglia Cotarella - Lazio Montiano 2019

Fattoria San Giusto a Rentennano - Sangiovese Toscana Percarlo 2008

Fèlsina - Toscana Fontalloro 2013

Ferrari Trento - Extra Brut Trento Riserva Lunelli 2015

Feudi di San Gregorio - Irpinia Serpico 2001

Feudo Montoni - Sicilia Vrucara 2018

Fontodi - Colli della Toscana Centrale Flaccianello 2013

G.D. Vajra - Barolo Bricco delle Viole 2012

Garofoli - Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Superiore Podium 2015

Giacomo Borgogno & Figli - Barolo Cannubi 2012

Gini - Soave Classico La Froscà 2016

Graci - Etna White Arcurìa 2011

Gravner - Ribolla Venezia-Giulia 2014

Graziano Prà - Soave Classico Monte Grande 2016

Grifalco - Aglianico del Vulture Grifalco 2020

Guido Berlucchi - Franciacorta Franco Ziliani Riserva 2008

Il Poggione - Brunello di Montalcino Vigna Paganelli Riserva 2004

Istine - Chianti Classico Levigne Riserva 2018

Jermann - Venezia-Giulia Dreams 2013

Lamole di Lamole - Chianti Classico Vigna Grospoli Gran Selezione 2018

Le Macchiole - Toscana Paleo 2013

Leone de Castris - Negroamaro Salice Salentino Riserva 2019

Les Crêtes - Chardonnay Valle d’Aosta Cuvée Bois 2019

Librandi - Val di Neto Gravello 2016

Livio Felluga - Rosazzo Abbazia di Rosazzo 2018

Lungarotti - Torgiano Rubesco Vigna Monticchio Riserva 2015

Marchesi Antinori - Umbria White Castello della Sala Cervaro della Sala 2020

Marchesi di Barolo - Barolo Sarmassa 2003

Marchesi Frescobaldi - Brunello di Montalcino Castelgiocondo 2018

Marco Felluga - Russiz Superiore - Collio Russiz Superiore Col Disôre 2018

Mascarello Giuseppe e Figlio - Barolo Monprivato 2018

Masciarelli - Montepulciano d’Abruzzo Villa Gemma Riserva 2017

Masi - Amarone della Valpolicella Classico Campolongo di Torbe 2007

Masottina - Extra Dry Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore RDO Rive di Ogliano 2019

Masseria Li Veli - Aleatico Salento Passito 2008

Massolino Vigna Rionda - Barolo Parafada 2013

Mastroberardino - Taurasi Stilèma Riserva 2016

Mazzei - Toscana Siepi 2019

Monte del Frà - Custoza Superiore Cà del Magro 2019

Montevetrano - Colli di Salerno 2005

Morgante - Nero d’Avola Sicilia Don Antonio Riserva 2018

Nals Margreid - Alto Adige Nama 2016

Nino Franco - Brut Vino Spumante Grave di Stecca 2016

Nino Negri - Sforzato di Valtellina 5 Stelle Sfursat 2016

Oddero Poderi e Cantine - Barolo Vigna Rionda Riserva 2013

Ornellaia - Bolgheri Superiore Ornellaia 2011

Paolo Scavino - Barolo Ravera 2015

Pecchenino - Barolo Le Coste Riserva 2010

Petrolo - Val d’Arno di Sopra Galatrona 2016

Pieropan - Soave Classico La Rocca 2013

Pio Cesare - Barolo 2013

Planeta - Menfi Red Didacus 2017

Poderi Aldo Conterno - Barolo Romirasco 2013

Poggerino - Chianti Classico Bugialla Riserva 2016

Produttori del Barbaresco - Barbaresco Rabajà Riserva 2015

Quintodecimo - Taurasi Vigna Grande Cerzito Riserva 2014

Ratti - Barolo Rocche dell’Annunziata 2012

Ricasoli - Chianti Classico Castello di Brolio Gran Selezione 2018

Roagna - Barbaresco Pajè 2017

Rocca delle Macìe - Chianti Classico …Continuavano a Chiamarlo Trinità Gran Selezione 2019

Rocca di Montegrossi - Chianti Classico San Marcellino Gran Selezione 2016

Salvatore Molettieri - Taurasi Vigna Cinque Querce Riserva 2009

San Felice - Chianti Classico Poggio Rosso Gran Selezione 2016

San Filippo - Brunello di Montalcino Le Lucére Riserva 2016

San Leonardo - Vigneti delle Dolomiti Red San Leonardo 2017

Sandrone Luciano - Barolo Aleste 2019

Scacciadiavoli - Montefalco Sagrantino 2012

Siro Pacenti - Brunello di Montalcino PS Riserva 2012

Suavia - Soave Classico Monte Carbonare 2011

Tabarrini - Montefalco Sagrantino Colle alle Macchie 2010

Tasca d’Almerita Tenuta Regaleali - Sicilia Contea di Sclafani Tenuta Regaleali Riserva del Conte 2016

Tedeschi - Amarone della Valpolicella Classico Capitel Monte Olmi 2007

Tenuta delle Terre Nere - Etna San Lorenzo Vecchie Vigne 2017

Tenuta di Trinoro - Tenuta di Trinoro Toscana 2016

Tenuta Pederzana - Lambrusco Grasparossa di Castelvetro Cantolibero 2020

Tenuta San Guido - Bolgheri-Sassicaia Sassicaia 1999

Tenuta Sette Ponti - Toscana Oreno 2008

Terredora di Paolo - Fiano di Avellino Campore 2018

Tommasi - Amarone della Valpolicella Classico 2017

Tormaresca - Aglianico Castel del Monte Bocca di Lupo 2018

Umani Ronchi - Castelli di Jesi Verdicchio Riserva Classico Plenio 2016

Valdicava - Brunello di Montalcino Madonna del Piano Riserva 1993

Vecchie Terre di Montefili - Toscana Anfiteatro 2015

Vie di Romans - Chardonnay Friuli Isonzo Vie di Romans 2017

Vietti - Barolo Lazzarito 2018

Zenato Winery - Amarone della Valpolicella Classico Sergio Zenato Riserva 2009

Zýmē - Amarone della Valpolicella Classico La Mattonara Riserva 2009

Copyright © 2000/2023