Ornellaia “Vendemmia d’Artista” 2020: altri 300.000 dollari per la Fondazione Solomon R. Guggenheim

300.000 che andranno ancora una volta al progetto Mind’s Eye della Fondazione Solomon R. Guggenheim, per il quinto anno consecutivo: è il risultato dell’asta di grandi formati, tra doppie magnum, imperiali e l’unico esemplare di Salmanazar da 9 litri, di Ornellaia “Vendemmia d’Artista” 2020, “La Proporzione”, battuta da Sotheby’s, con le bottiglie e le etichette trasformate in opere d’arte dall’artista Joseph Kosuth. Con il progetto legato ad uno dei vini più iconici d’Italia e del Gruppo Frescobaldi che, in 15 edizioni, ha raccolto e donato a diverse realtà museali internazionali oltre 2,5 milioni di dollari. Come detto, ad impreziosire l’eccellenza del vino, l’opera dell’artista statunitense Joseph Kosuth, tra i massimi esponenti e teorici dell’arte concettuale, che ha realizzato una serie di opere incentrate sulla parola “vino” e sulla citazione di Vitruvio al 31.3 del “De Architectura”. La bottiglia da 0,75 litri vede la citazione in inglese incisa su carta; nei 100 esemplari di doppia magnum, l’albero etimologico della parola “vino” è apposto sulla bottiglia in rilievo; mentre le 10 Imperiali, ognuna un pezzo unico, vedono l’albero etimologico realizzato con la tecnica dell’incisione su vetro. Un singolo ramo è evidenziato in bianco e la citazione di Vitruvio tradotta nella lingua evidenziata o in uno dei suoi moderni discendenti: albanese, serbo-croato, latino, italiano, hindi, ebraico, greco moderno, irlandese, tedesco e armeno. Per la Salmanazar l’albero etimologico e la sottostante citazione di Vitruvio sono in inglese e il rilievo applicato alla bottiglia è in platino. “Siamo orgogliosi di riscuotere tanto successo presso gli appassionati di vino e di arte. Vendemmia d’Artista è ormai un appuntamento imprescindibile presso i collezionisti, incrociando qualità, bellezza e solidarietà”, ha commentato Giovanni Geddes da Filicaja, ad Ornellaia.

Focus - Il progetto Ornellaia “Vendemmia d’Artista”

Il progetto Ornellaia Vendemmia d’Artista celebra il carattere di ogni nuova annata di Ornellaia. Ogni anno, a partire dall’uscita di Ornellaia 2006, un artista contemporaneo firma un’opera d’arte “site specific” e una serie di etichette in edizione limitata, traendo ispirazione da una parola scelta dal team tecnico, per descrivere la nuova annata. Il progetto prevede che in ogni cassa di Ornellaia, una delle 6 bottiglie (da 750 ml) abbia un’etichetta creata dall’artista. Include inoltre un’edizione limitata di 111 bottiglie grande formato 100 Jéroboam (3 litri) 10 Imperiale (6 litri) e 1 Salmanazar (9 litri) numerate e firmate dall’artista. Ogni anno una selezione di queste bottiglie, viene battuta all’asta da Sotheby’s e il ricavato devoluto al sostegno del programma Mind’s Eye della Fondazione Solomon R. Guggenheim. La citazione di Vitruvio tratta dal De Architectura (3.1.3) incisa, in varie lingue, sui diversi formati Vendemmia d’Artista Ornellaia 2020 è: “La proporzione non è altro che la possibilità di commisurare, secondo un modulo fisso, le singole parti di un’opera e l’insieme nel suo complesso; da questo nasce il calcolo simmetrico” (Vitruvium, Migotto, 1990).

Focus - Il programma Mind’s Eye

Il programma Mind’s Eye, creato e sviluppato dal Guggenheim’s Education Department, offre un approccio sensoriale all’arte per i visitatori non vedenti o ipovedenti. Con il supporto di tutti i dipartimenti del Museo, il programma Mind’s Eye comprende descrizioni verbali di opere d’arte, oggetti sensoriali, creazione di opere d’arte, attività partecipative e conversazioni per promuovere impressioni, connessioni emotive e ricordi, la cui percezione dura nel tempo. Come per l’arte, l’apprezzamento dei vini pregiati richiede l’impegno di tutti i sensi e la condivisione di questa idea ha ispirato Ornellaia a sostenere lo sviluppo di questo programma. Le donazioni raccolte attraverso “Ornellaia Vendemmia d’Artista” consentono alla Fondazione Solomon R. Guggenheim di sviluppare ulteriormente Mind’s Eye, con l’obiettivo di estendere il modello ad altre gallerie d’arte e ispirare la programmazione museale in tutto il mondo. Grazie alla digitalizzazione e al Mind’s Eye Sensory Guide, che ricreano l’esperienza visiva dell’arte utilizzando uno specifico linguaggio interattivo, il programma è riuscito a raggiungere un pubblico internazionale sempre più ampio. Il Guggenheim si distingue per il suo impegno nei confronti delle comunità di non vedenti o ipovedenti attraverso il programma Mind’s Eye. Le generose donazioni di Ornellaia hanno permesso di estendere il programma alla Constellation di Musei Guggenheim di Venezia e Bilbao conferendogli una rilevanza internazionale.

Focus - Joseph Kosuth

Joseph Kosuth (Nato a Toledo, Ohio nel 1945) si è formato al Cleveland institute of art (1963-64) e, a New York, alla School of visual art (1965-67) e alla New school for social research (1971-72). Ha insegnato alla Hochschule für bildende Künste di Amburgo (1988-90) e alla Staatliche Akademie der bildenden Künste di Stoccarda (1991-99). Nel Museum of visual art, una galleria da lui fondata a New York nel 1967, ha presentato le prime opere di arte concettuale, di cui è considerato uno dei più significativi esponenti e teorici. L’opera di Kosuth è stata presentata nelle più importanti rassegne di arte contemporanea ed è raccolta nei principali musei. Il suo lavoro ha costantemente esplorato la produzione e il ruolo del linguaggio e del significato all’interno dell’arte, mettendo in discussione le definizioni e i procedimenti convenzionali ha focalizzato la sua ricerca sul linguaggio, con un complesso approccio nel quale interagiscono filosofia, antropologia, psicanalisi e critica d’arte.

Sotheby’s e il vino

Fondata nel 1744, Sotheby’s è il primo indirizzo al mondo per l’arte e il lusso attraverso aste e canali buy-now, tra cui vendite private, e-commerce e vendita al dettaglio. La casa d’aste è oggi supportata da una piattaforma tecnologica leader del settore e da una rete di specialisti che si estende su 40 Paesi e 70 categorie tra cui anche Arte Contemporanea e Vini e Liquori. Proprio le vendite annuali all’asta di vini e liquori di Sotheby’s Wine hanno raggiunto la cifra record di 132 milioni di dollari nel 2021, con un aumento del 44% rispetto al 2020.

