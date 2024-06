Ornellaia Vendemmia d’Artista 2021, “La Generosità”: 325.000 dollari per il progetto “Mind’s Eye”

325.000 dollari per finanziare il programma “Mind’s Eye” della Fondazione Solomon R. Guggenheim, che permette l’accesso all’arte a non vedenti o ipovedenti attraverso esperienze multisensoriali: è quanto donato dal ricavato dell’asta dei grandi formati di Ornellaia Vendemmia d’Artista 2021, “La Generosità”, con le etichette artistiche firmate da Marinella Senatore per il vino-icona di Tenuta dell’Ornellaia, battuta da Sotheby’s, nei giorni scorsi. Somma che si aggiunge ai già oltre 2,5 milioni di dollari che uno dei progetti di mecenatismo enoico più importanti e longevi (siamo all’edizione n. 16) ha già donato a istituzioni culturali di tutto il mondo.

Bottiglie, quelle di Ornellaia 2021, che la Senatore ha reso uniche con il linguaggio artistico del collage e della luce. “Il senso di cura e di appartenenza implicito nella generosità è il fondamento della convivenza. Generosità e cooperazione, coesistenza e, infine, partecipazione: questi sono sempre stati i concetti centrali della mia ricerca”, ha detto Marinella Senatore. Che ha aggiunto: “per le etichette ho utilizzato la tecnica del collage, che amo molto e che mi permette di organizzare dettagli, immagini, flussi di energia e pensieri su un pezzo di carta. Le etichette sono state concepite come un insieme di collage che descrivono la relazione tra la terra, l’energia e gli esseri umani”.

“Ci tengo a ringraziare Sotheby’s, che da anni ci è partner in questo progetto, Marinella Senatore e ovviamente tutti i collezionisti che nel mondo hanno partecipato all’asta. Siamo orgogliosi di supportare “Mind’s Eye” e di vedere crescere anno dopo anno questo programma, che coinvolge sempre più persone”, ha commentato il presidente di Ornellaia e Gruppo Frescobaldi, Lamberto Frescobaldi. Cyra Levenson, Deputy Director, Education and Public Engagement della Fondazione Solomon R. Guggenheim racconta che “grazie al contributo e alla global partnership con Ornellaia, il programma “Mind’s Eye” è diventato un’iniziativa internazionale, che permette a chiunque, ovunque, di vivere l’esperienza del Guggenheim, dando la possibilità di fruire in uno spazio digitale della sua architettura unica e delle sue collezioni ricche di fascino e ispiratrici”.

D’altronde, arte e vino condividono un’esperienza multisensoriale. E devolvendo a “Mind’s Eye” i fondi raccolti con Vendemmia d’Artista, Ornellaia sottolinea questo valore comune e l’importanza di essere attori attivi nella comunità culturale e sociale del proprio tempo.

