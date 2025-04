Oro e stelle, un’etichetta da red carpet per il Conegliano Valdobbiadene Prosecco Docg

Una gondola in primo piano, e sullo sfondo lo skyline di Venezia. Tra i toni dell’oro e del blu, senza dimenticare il rosso che richiama il red carpet, un tributo alle stelle del cinema: è l’etichetta che arricchirà le bottiglie di Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg, che per il secondo anno consecutivo sarà partner della Mostra del Cinema di Venezia, edizione n. 82, sempre più legata al territorio e alle sue eccellenze. “La Compagnia delle Stelle”, questo il titolo dell’etichetta, è una limited edition che arricchirà le bottiglie con un tocco glamour: “il Prosecco Docg, per il secondo anno consecutivo, sarà l’unica bollicina con cui brinderanno le grandi star mondiali” ha dichiarato Luca Zaia, Presidente del Veneto, che ha presentato oggi a Vinitaly il nuovo packaging, insieme all’Assessore alla Cultura Cristiano Corazzari, al presidente del Consorzio Franco Adami e all’attore-testimonial Giorgio Pasotti.

L’etichetta, che è stata realizzata appositamente per proseguire il racconto del Conegliano Valdobbiadene Prosecco Docg, iniziato al Lido di Venezia lo scorso anno,

richiama, già nel nome, l’idea di una compagnia teatrale, formata da diversi elementi: i gondolieri, le telecamere e, naturalmente, le stelle del cinema. Una di queste stelle è rappresentata simbolicamente proprio dal logo consortile, che brilla nel cielo proprio come una stella, assumendo una posizione ben definita.

“Le bottiglie e i calici del Prosecco Docg - ha detto il Presidente del Veneto Luca Zaia - verranno riprese anche quest’anno da oltre 3.000 giornalisti di tutto il mondo al fianco delle stelle del cinema internazionale, promuovendo l’anima e i sapori delle colline venete. Per noi è una conquista importante, dopo decenni di monopolio dei vini francesi sui red carpet di Venezia, questa etichetta suggella nel modo migliore la collaborazione tra Consorzio di tutela e Mostra del Cinema. È molto di più però, è un messaggio di valorizzazione del territorio, un modo per portare la nostra cultura enologica oltre i confini regionali, per raccontare le nostre colline e la passione di chi ha reso il paesaggio un patrimonio dell’Umanità”.

“Riteniamo che questa etichetta catturi appieno il tono e l’atmosfera che ritroveremo alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia” ha spiegato il Presidente del Consorzio di Tutela, Franco Adami.

Anche quest’anno il Conegliano Valdobbiadene sarà protagonista di tutti i momenti più glamour della Mostra, dalla cena di gala di apertura a quella dedicata alla premiazione. Sarà possibile degustare la bollicina ufficiale della Mostra a Palazzo del Cinema e presso i ristoranti della Terrazza Biennale e del Palazzo del Casinò, quest’ultimi due locali gestiti dallo chef Tino Vettorello, ma non solo. Una vera e propria squadra di creator è stata ingaggiata per l’intera durata della Mostra: 10 giorni durante i quali tre content creator e un’artista si alterneranno dando vita a diversi racconti ispirati al mondo del cinema che avranno come protagonista anche il Conegliano Valdobbiadene Prosecco Docg.

Copyright © 2000/2025