Pablo Álvarez (Tempos Vega Sicilia) è il nuovo presidente di Primum Familiae Vini

Cambio al vertice di Primum Familiae Vini, associazione che riunisce le 12 famiglie produttrici di vino di più antica tradizione e importanza a livello mondiale che costituiscono l’associazione (Marchesi Antinori, Baron Philippe de Rothschild, Joseph Drouhin, Domaine Clarence Dillon, Egon Müller Scharzhof, Famille Hugel, Pol Roger, Famille Perrin, Symington Family Estates, Tenuta San Guido, Familia Torres, e Vega Sicilia). Al vertice, dopo Priscilla Incisa della Rocchetta della Tenuta San Guido, tocca a Pablo Álvarez di Tempos Vega Sicilia, che guiderà l’associazione fino a giugno 2023.

“Nella nostra veste di vinificatori abbiamo un forte incentivo a prenderci cura della nostra terra perché in futuro sarà la casa dei nostri figli e nipoti. Naturalmente le aziende possono coltivare in modo responsabile, e molte lo fanno - sottolinea Pablo Álvarez - ma le motivazioni sono differenti quando sono le famiglie a essere al comando. Noi di Primum Familiae Vini crediamo che il vino abbia qualcosa di unico che lo rende, essenzialmente, un progetto adatto alle famiglie, in modo particolare alle famiglie multi-generazionali. Come ha fatto Priscilla Incisa della Rocchetta della Tenuta San Guido, che mi ha preceduto nel ruolo di Presidente, metterò tutta la mia energia nella promozione dei nostri valori e della nostra visione nel prossimo anno”.

