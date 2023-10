Pambianco News wine & food

Il CEO di Expedia si espande a Montalcino: comprato nuovo podere… Peter Kern, CEO di Expedia Group, la società statunitense specializzata in viaggi online, espande le sue proprietà rilevando i vigneti e il podere dell’azienda Albatreti, che conta cinque ettari di vigna, di cui 1,7 a Brunello di Montalcino, uno a Rosso e il resto a Sant’Antimo. Secondo quanto riportato da Winenews, nel portfolio di Kern c’era già Il Palazzone, azienda del Brunello di Montalcino, che conta sette ettari vitati sulla collina Due Porte ed a Castelnuovo dell’Abate. Il Palazzone è passato nelle mani di Kern da Richard Parsons, ex AD di Time Warner e Citigroup. Il nuovo podere, che sarà ristrutturato, – secondo quanto riportato dalla testata – andrà a potenziare la produzione de Il Palazzone, che possiede attualmente un totale di 12 ettari di vigna, di cui poco più di sei ettari a Brunello, con “l’obiettivo aziendale di arrivare a una produzione complessiva, di tutti i vini, tra le 50mila e le 60mila bottiglie all’anno”. La Toscana continua a essere nel mirino degli americani. Solo qualche mese fa, Daou Family Estates, azienda californiana celebre negli Usa soprattutto per la produzione di Cabernet Sauvignon, aveva acquistato a San Quirico d’Orcia il Podere Coroglie, proprietà composta da un casale da ristrutturare e di circa 65 ettari, 31 dei quali dedicati a viticoltura. L’obiettivo era, ed è, quello di produrre una serie di Igt toscani. L’elenco di acquisizioni che nel corso degli anni hanno interessato la regione è lungo. Tra le denominazioni, la più interessata è quella di Montalcino. Tra gli altri, oggi, a produrre Brunello c’è l’imprenditore argentino Alejandro Bulgheroni che ha rilevato ben tre cantine, Tenuta Vitanza, Podere Brizio e Poggio Landi, alle quali si aggiunge anche Dievole in Chianti Classico. Poi ci sono i francesi di Epi, già proprietari di Charles Heidsieck e Piper Heidsieck, Louis Camilleri, già CEO di Philip Morris International e Ferrari, che ha rilevato la Tenuta Il Giardinello, mentre la sua compagna, Natalie Oliveros, è proprietaria della Fiorita.

