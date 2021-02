"Quando il brindisi diventa smart"... App da bere. Il lockdown e l'astinenza da aperitivi degli italiani hanno trasformato gli italiani in un popolo di degustatori che acquista vini e cocktail con il cellulare e se li fa portare a casa... Ci sono realtà, come Signorvino, alle quali la pandemia ha messo le ali per la rete e ora opera su più canali. Le prenotazioni si possono fare online, per telefono o passando in enoteca e la bottiglia viene recapitata a casa. Sulla piattaforma un wine-specialist fornisce consigli in base all'occasione o alla tipologia di cliente. Alessandro Regoli di WineNews uno dei più autorevoli siti di informazione sul vino, è convinto che "il boom dell'e-commerce non basti a compensare gli ammanchi della chiusura dei locali per Covid. Vincono le aziende che operano su più fronti" commenta.

