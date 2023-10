Pasta, nell’ultimo anno ordinati in Italia piatti pari alla distanza tra Milano e Firenze

Toglieteci tutto, ma non la pasta: nell’ultimo anno è stata ordinata in Italia una quantità di piatti di spaghetti, penne & Co. pari alla distanza autostradale tra Milano e Firenze. E gli ordini continuano a crescere: nel terzo trimestre 2023 si registra un +82% sullo stesso periodo 2022. Merano guida la Top 5 delle città con più ordini di pasta sul volume totale degli ordini, e se all’estero i gusti oscillano tra tradizione e ricette creative, gli italiani puntano su carbonara, ragù alla bolognese, cacio e pepe, pomodoro e amatriciana. Ecco le tendenze e le abitudini di consumo, raccolte da Deliveroo, la piattaforma leader dell’online food delivery, per il “World Pasta Day” (25 ottobre), che celebra in tutto il mondo il piatto-simbolo del made in Italy.

In Italia, nel secondo trimestre di quest’anno, gli ordini di pasta sono aumentati dell’82% rispetto allo stesso periodo del 2022. La cucina romana è ben radicata nelle preferenze degli italiani che ordinano su Deliveroo: nella Top 5 delle ricette di pasta più ordinate trionfa la carbonara, seguita dal ragù alla bolognese e dalla cacio e pepe. Chiudono la classifica la tradizionale pasta al pomodoro e l’amatriciana. La città con la più alta percentuale di ordini di pasta, rispetto al volume totale degli ordini, è Merano, seguita, dall’altra estremità della Penisola, da Gela. Al terzo posto Alghero, con Padova e Aosta.

La tradizione italiana va forte anche nel resto del mondo, dove il contesto offre sempre spazi di creatività, a volte anche estremi. Nelle preferenze dei piatti di pasta preferiti nel Regno Unito viene premiata la genuinità della tradizione italiana: nelle prime cinque posizioni, al primo posto il gusto semplice della pasta al pomodoro, seguita dalle lunette ai quattro formaggi e dalla pasta alla crema di funghi. Poi l’italo-americana “pasta & meatballs”, che precede quella al ragù alla bolognese. Londra, Manchester, Birmingham, Bristol e Brighton sono tra le prime cinque città che registrano la maggior percentuale di ordini di pasta rispetto al volume totale degli ordini. La Francia, con una tradizione culinaria ben radicata, si lascia andare ad alcune leggere modifiche delle ricette italiane. Nella lista delle preferenze compare infatti una pasta fresca fatta in casa con crema di tartufo, seguita da penne gratinate con salsa napoletana, mozzarella e parmigiano e da linguine alla carbonara alla Parisienne, con crema di parmigiano, pancetta fritta, uova, erba cipollina e pepe. Nella classifica delle città con più ordini non c’è la capitale Parigi, ma Boulogne-sur-Mer, Argentan, Freyming-Merlebac, Beauvais e Calais. In Belgio ordinare pasta su Deliveroo significa carbonara, bolognese, pasta ai frutti di mare e ai quattro formaggi. Le città con più ordini sono Aalst, Mechelen, Louvain-La-Neuve, Ghent e Brugge.

Nei paesi mediorientali non perde quota l’indiscussa presenza della pasta Alfredo, che, sebbene sia di origini romane, resta un simbolo della pasta italiana nel mondo. Così in Kuwait, come negli Emirati Arabi, alcune ricette, compresa quella della pasta Alfredo, sono state rivisitate e adattate ai gusti locali. In Kuwait si registrano preferenze per la pasta all’insalata con pollo, pasta con funghi e pollo e una rivisitazione della pasta Alfredo con pollo grigliato. Negli Emirati Arabi Uniti al primo posto ci sono le penne all’Alfredo con aggiunta di pollo, seguite dai rigatoni alla bolognese, le lasagne classiche e le penne rosa con pomodoro e panna. Mentre le città con la maggiore percentuale di ordini di pasta, sul volume totale degli ordini, sono Dubai e Abu Dhabi.

Ad Hong Kong e Singapore le influenze e i gusti locali si sposano con alcuni dei piatti più tradizionali della cucina italiana: nella classifica dei piatti di pasta più ordinati, gli spaghetti aglio e olio, il ragù alla bolognese e le conchiglie al pesto di basilico con un mix di noci e pecorino, si alternano infatti a ricette come la carbonara con pollo e uovo alla coque giapponese, le pappardelle all'uovo con un sugo di pomodoro e manzo con carote, porri e cipolle, servite con prezzemolo italiano e un goccio di vino rosso, e gli spaghetti alla napoletana con cervelat (una salsiccia di origine svizzera).

