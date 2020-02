Per 1 italiano su 4 la Toscana è il territorio del vino n. 1: il sondaggio social di WineNews

Arte, letteratura, storia, architettura, moda: l’Italia è famosa nel mondo per tante eccellenze, non ultime quelle della tavola. Tavola, fatta di enogastronomia, diversa da Nord a Sud dello Stivale e che, nonostante la qualità di tutte le Regioni, è identificata in territori che fanno da portabandiera nel mondo: Piemonte, Veneto, Sicilia ... e Toscana. Toscana, scelta da 1 italiano su 4 come territorio del vino più conosciuto: emerge dal sondaggio social, lanciato da WineNews sul profilo Instagram, nei giorni scorsi, che chiedeva ai wine lovers se la Toscana fosse, nell’immaginario, il territorio del vino più conosciuto. Ed al quale, appunto, il 22,8% dei wine lovers ha risposto di sì, contro il 77,2% che ha invece optato per il no, considerando comunque che il pubblico di WineNews sulla piattaforma è internazionale e da tutta Italia, e che fotografa di fatto la potenza che ha il “brand Toscana” quando si parla di vino. Potenza, rappresentata dalla sua estrema frammentazione, composta da tante piccole denominazioni che fotografano perfettamente le caratteristiche uniche di ogni territorio, fino ai grandi territori rossisti, culla di vini che hanno fatto la storia dell’enologia italiana e mondiale, amati dai consumatori e premiati dalla critica internazionale. Ma qual è, a detta dei wine lovers, la Denominazione essenza della Toscana del vino? La risposta arriva, dall’altro sondaggio, parallelo al primo, lanciato sul profilo Facebook di WineNews, che ha incoronato il Brunello di Montalcino, che batte (di poco) il Chianti Classico, 28% a 24%. Sul terzo gradino del podio c’è poi Bolgheri, scelto dal 21%. Quindi si trova il Nobile di Montepulciano, a 14%, ed a seguire la Vernaccia di San Gimignano, simbolo della Toscana del Vino per il 5%, ed a chiudere la “classifica”, il Chianti e il Morellino di Scansano, entrambe con il 4%.

