Per celebrare il made in Italy, e per charity: ecco il “Ferrari F1 Gran Premio d’Italia Jeroboam”

Per celebrare ancora una volta il made in Italy, “in casa sua”, ma con gli occhi del mondo addosso, e per beneficenza: ecco il senso di “Ferrari F1 Gran Premio d’Italia Jeroboam”, una speciale bottiglia realizzata appositamente per celebrare questa storica competizione (la gara sarà di scena a Monza il 1 settembre, ndr) da Ferrari Trento, cantina simbolo del Trentodoc e brindisi ufficiale della Formula1.

Il Ferrari F1 Gran Premio d’Italia Jeroboam, il cui design rende omaggio alla bandiera italiana, vuole proprio rimarcare il fortissimo legame con il Belpaese. Realizzato in soli 8 esemplari non destinati alla vendita, ha un’etichetta che indica il primo, il secondo o il terzo classificato; inoltre, un’ulteriore bottiglia, firmata dai piloti sul podio, sarà messa all’asta per beneficenza sulla piattaforma F1 Authentics a favore di Make-A-Wish International”, organizzazione no-profit fondata negli Stati Uniti che aiuta a soddisfare i desideri dei bambini gravemente malati.

“Siamo orgogliosi di portare una speciale bottiglia tricolore sul podio del Formula 1 Pirelli Gran Premio d’Italia 2024. Questo Jeroboam di Ferrari Trentodoc è stato creato non solo per onorare i vincitori, ma anche celebrare a Monza la passione italiana per la velocità e il legame storico tra il nostro Paese e la Formula 1”, ha dichiarato Matteo Lunelli, presidente e ad Ferrari Trento. Una passione da festeggiare, magari, con la Ferrari sul podio, nella gara di casa, che brindando con il Trentodoc di Ferrari, come nel 2023.

Copyright © 2000/2024