Per iniziare il nuovo anno con il sorriso, ecco le più belle vignette sul vino di “Spirito di Vino”

“L’uomo Vinumiano” dell’italiano Diego Russo, primo classificato nella sezione under 35, seguito da “Decanter Odette - Il Lago dei Vini” dell’italiano Mattia De Luca, secondo classificato, e da “Another round!” dell’iraniana Mojtaba Heidarpanah, terza classificata; “Heart Cure” del rumeno Alexandrescu Aurel Stefan, primo classificato nella sezione over 35, seguito da “Percorso di Vite” dell’italiano Sergio Azzini, secondo classificato, “Nebbiolo” dell’italiana Samanta Bartolucci, terza classificata: ecco i vincitori di “Spirito di Vino” 2023, svelate, nei giorni scorsi, a Gorizia (Palazzo Krainer), dall’edizione n. 24 dello storico Concorso internazionale, unico nel suo genere, promosso dal Movimento Turismo del Vino Friuli Venezia Giulia e dedicato alle più graffianti e originali vignette satiriche sul mondo del vino. E che, per la prima volta, ha assegnato anche il “Premio Cover” a due opere che rappresentavano a livello grafico e di impatto visivo una vero e propria copertina, “Intelligenza Naturale” della brasiliana Giovanna Merlin (under 35), e “The bright side of the wine” del tedesco Rainer Demattio (over 35). In palio, una selezione delle migliori etichette delle cantine friulane.

“Degustare l’arte con ironia - ha detto Elda Felluga, presidente del Movimento Turismo del Vino Friuli Venezia Giulia - è un modo originale di coniugare creatività, satira e cultura enologica. L’iniziativa non è solo un Concorso di vignette o una semplice mostra: è un modo di comunicare il vino, il nostro territorio e le persone che hanno creduto e credono in questa terra di eccellenze vitivinicole. “Spirito di Vino” ha l’obiettivo di raccontare il variegato mondo del vino, attraverso l’espressione di artisti provenienti da tutto il mondo e riesce ad essere uno strumento di confronto, di unione e di riflessione sui temi di attualità, costume e avvenimenti storici, sempre trattati con leggerezza e ironia”.

Le vignette in gara sono state valutate da una giuria d’eccezione capitanata dal presidente in carica Alfio Krancic e dal presidente onorario Giorgio Forattini e composta da nomi illustri della satira, del giornalismo e della grafica: dai vignettisti Emilio Giannelli e Valerio Marini a Gianluigi Colin, art & cover editor “La Lettura - Corriere della Sera”, da Franz Botré ed Enzo Rizzo, direttore e vicedirettore della rivista “Spirito DiVino”, al giornalista Carlo Cambi, da Paolo Marchi, ideatore di Identità Golose, al filosofo Aldo Colonetti, da Fede & Tinto, conduttori di “Decanter” su RadioRai2, all’attore Francesco Salvi, da Silvestro Serra, direttore Touring Club, ad Elda Felluga.

Da oggi al 15 gennaio Palazzo Krainer, a Gorizia, ospita la mostra delle vignette di “Spirito di Vino” 2023 (che saranno poi inserite nel tradizionale calendario da collezione, come inconsueto mezzo per veicolare ai giovani il fondamentale messaggio del bere consapevole), con la possibilità di ammirare anche le opere dei maestri Valerio Marini, Alfio Krancic ed Emilio Giannelli (e che saranno poi inserite. E il Movimento Turismo del Vino Friuli Venezia Giulia ha lanciato anche “(Eno)Satira”, un nuovo progetto approvato al “Gect Go! 2025” per Gorizia e Nova Gorica Capitale Europea della Cultura, che darà vita al primo Festival Mondiale della satira, in un affascinante percorso che unirà cantine e luoghi simbolici dell’area transfrontaliera, distribuiti tra Italia e Slovenia, che ospiteranno le vignette raccolte in 24 edizioni del Concorso “Spirito di Vino”, creando un’esperienza coinvolgente per i visitatori che potranno esplorare le diverse prospettive di artisti e satirici. L’avventura della satira inizierà con un grande evento nel cortile del Palazzo Lantieri a Vipacco, in Slovenia, attraverserà l’area rurale transfrontaliera e culminerà a Gorizia a Palazzo Lantieri. Un’occasione straordinaria che unirà la cultura dell’arte e del vino in una cornice storica d’eccezione, coinvolgendo anche i viticoltori locali, in una straordinaria combinazione di satira, arte e cultura enologica

Copyright © 2000/2023