Pioniera e determinata, Giannola Nonino tra le protagoniste de “La Prima Donna che” su Rai1

La prima donna che crea e distilla una grappa Cru Monovitigno, iniziando con il Picolit nel 1973, capendo che “ce l’avevamo fatta, quando dalle campane uscirono le gocce di grappa” e rivoluzionando il mondo dei distillati: ecco Giannola Nonino, tra le protagoniste de “La Prima Donna che”, pillole di Rai Documentari con il Patrocinio del Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in oggi su Rai1 (ore 16:30, e su RaiPlay), dedicate a 30 affascinanti ritratti di pioniere, grandi donne che, con il loro coraggio e la loro determinazione sono riuscite a vivere una “prima volta” e a cambiare il mondo e la società, e che hanno vissuto con forza e aperto strade nuove, senza paura, nella storia italiana, raccontate dalla voce di trenta giovani testimonial, come Laura Mangialardo, impiegata ed amante della danza.

Accanto alla storia di “Nostra Signora della grappa” come la chiamava Gianni Brera, oggi alla guida di un’azienda tutta al femminile, con le figlie Cristina, Antonella ed Elisabetta, che rappresenta “la consacrazione dell’idea che io e mio marito abbiamo avuto più di 40 anni fa, quando la grappa era la bevanda contro il freddo, di credere nel distillato italiano e dare a questo prodotto la stessa dignità e carisma dei distillati del mondo” come ha raccontato a WineNews, e “anima” del Premio Nonino, nato pionieristicamente nel 1975 per salvare gli antichi vitigni autoctoni friulani in via di estinzione e per la valorizzazione della civiltà contadina, ed assegnato oggi alle più importanti personalità in ambito culturale, letterario ed enogastronomico, riuscendo spesso ad anticipare le scelte dei Nobel, ci sono personalità come Angela Giussani e Maria Teresa de Filippis, Luisa Spagnoli e Franca Viola, Elda Lanza e Giulia Solomita, Palma Bucarelli, Lina Merlin, Alfonsina Strada, Margherita Hack, Tina Modotti, Francesca Serio, Fiorenza de Bernardi, Bianca Maria Piccinino, Lidia Beccaria Rolfi, Giuliana Minuzzo, Rita Levi Montalcini, Cecilia Mangini e Rosanna Oliva de Conciliis.

Copyright © 2000/2021