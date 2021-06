Pizza e birra sul divano per seguire gli Europei 2020: le abitudini dei tifosi secondo Deliveroo

Pizza e birra da gustare sul divano, trasformato in una curva da stadio, per tifare la propria nazionale di calcio in tv. Con l’avvicinarsi degli ottavi di finale degli Europei 2020 Deliveroo, piattaforma leader nel food delivery, ha condotto un sondaggio in Italia, Irlanda, Spagna, Belgio, Olanda, Regno Unito ed Emirati Arabi sulle abitudini legate al food nel campionato europeo n. 16.

Sul cibo da scegliere non ci sono dubbi: la pizza è la più amata con il 42,1% delle preferenze davanti all’hamburger (14%) raccogliendo consensi unanimi non solo in Italia, dove conquista più di un italiano su 2 (57,7%), ma anche fuori dai confini nazionali come, ad esempio, in Francia dove raggiunge il 52,5% dei consensi. E se si parla di pizza, il pensiero corre subito alla birra, bevanda preferita in assoluto per il 43% dei rispondenti, anche dalle donne (38,6%), non solo per accompagnare un match, ma anche per festeggiare una vittoria o consolarsi dopo una sconfitta.

Chi proprio non può farne a meno sono gli italiani (59,8%) e gli spagnoli (55,8%), che a sorpresa si posizionano davanti a Paesi dalla grande tradizione brassicola come l’Irlanda (53%), il Regno Unito (40,9%) e il Belgio (34,5%). Seguono, tra le altre bevande preferite nei Paesi coinvolti dalla ricerca, i soft drink (13,5%), l’acqua (6,7%) e il vino (5,9%).

Oltre ad essere delle “buone forchette”, nonché dei grandi amanti del calcio, gli italiani sono anche tra i tifosi preferiti mentre si guarda una partita di calcio. Se si tratta, infatti, di scegliere una tifoseria europea con cui condividere il proprio piatto o il drink preferito, guardando insieme una partita di calcio in tv, gli italiani, insieme agli spagnoli, sono in cima alle preferenze dei tifosi stranieri. Seguono inglesi, belgi e irlandesi, in fondo alla speciale classifica svizzeri, croati e danesi. Gli inglesi invece sono i più solitari: quasi uno su tre non condividerebbe infatti il proprio cibo con nessuno.

