“Pizzerie d’Italia 2023”: nella guida del “Gambero Rosso” i migliori indirizzi del Belpaese

Ci sono oltre 690 locali, di cui troviamo sul podio 96 pizzerie al piatto e 12 pizzerie al taglio; sono 16 i nuovi ingressi nella vetta della classifica, con il premio “Tre Spicchi” e 2 nuovi “Tre Rotelle”; 16 anche i locali, con premi speciali; debuttano, poi le Stelle, ossia i locali che, in questi dieci anni, hanno ottenuto sempre “Tre Spicchi” o “Tre Rotelle”. Ed ancora un’appendice dedicata alle migliori pizzerie italiane nel mondo. La Campania si conferma al vertice con 23 locali premiati, seguita dalla Toscana, con 16. Ecco in sintesi la nuova guida “Pizzerie d’Italia 2023” del Gambero Rosso (edizione n. 10) .

Dieci anni in cui lo scenario è totalmente cambiato e, a fare la differenza, è soprattutto la consapevolezza del valore del prodotto e del servizio. Una attività apparentemente semplice sulla quale chi ha avuto successo dimostra di aver investito sia dal punto di vista della qualità che della gestione. Dagli ingredienti base - farina, olio, mozzarella, pomodoro - alle tecniche di lavorazione frutto di ricerca e sperimentazione continua in nome di una pizza sempre più buona e sana, legata ai prodotti della terra, alla stagionalità e quindi sostenibile. A conferma della grande evoluzione in corso si può sottolineare che nella prima edizione del luglio 2013, sul podio con il massimo punteggio - con Tre Spicchi e Tre Rotelle - c’erano solo 25 pizzerie al piatto e 5 pizzerie al taglio.

Il settore cresce, si evolve e migliora costantemente. “Pizzerie d’Italia 2023” rappresenta questo: la voglia di far crescere sempre più il mondo degli impasti e della lievitazione, con il piacere di trovare sul podio sia i grandi maestri della prima ora che hanno avuto l’intelligenza di evolvere in sintonia con i tempi sia le nuove generazioni che stanno contribuendo alla prosecuzione del successo del settore. Per la classifica regionale, la Campania vanta 23 locali premiati, seguita dalla Toscana con 16, Lazio con 13; Lombardia con 8; Piemonte e Veneto con 7; Sicilia con 6; Sardegna con 4; Abruzzo e Emilia - Romagna con 3; Liguria, Basilicata, Marche, Puglia, Trentino Alto-Adige e Umbria con 1.

Focus: Tre Spicchi 2023

96

Renato Bosco Pizzeria - San Martino Buon Albergo

I Masanielli - Caserta

Pepe in Grani - Caiazzo

I Tigli - San Bonifacio

95

La Filiale a L’Albereta - Erbusco

94

10 Diego Vitagliano - Napoli

10 Diego Vitagliano - Pozzuoli

50 Kalò - Napoli

Gusto Divino - Saluzzo

La Notizia - Napoli

Pizzeria Salvo - San Giorgio a Cremano

Francesco & Salvatore Salvo - Napoli

Sestogusto - Torino

93

Apogeo Giovannini - Pietrasanta

La Notizia - Napoli

Oliva da Concettina ai Tre Santi - Napoli

Seu Pizza Illuminati - Roma

92

Battil’oro Fuochi + Lieviti + Spiriti - Seravezza

Da Clara - Venetico

Pizzeria Clementina - Fiumicino

La Contrada - Aversa

Framento - Cagliari

Gigi Pipa - Este

Giotto - Firenze (nuovo ingresso)

Gusto Madre - Alba

Montegrigna - Tric Trac - Legnano

Officine del Cibo - Sarzana

Panisfizio - Jesolo (nuovo ingresso)

Patrick Ricci. Terra, Grani, Esplorazioni - San Mauro Torinese

La Pergola - Radicondoli

Piano B - Siracusa

Giovanni Santarpia - Firenze

Sirani - Bagnolo Mella

Sorbillo - Napoli

Il Vecchio e Il Mare - Firenze

La Ventola - Rosignano Marittimo

91

180g Pizzeria Romana - Roma

400 Gradi - Lecce

Archestrato di Gela - Palermo

Bottega Dani - Cecina (nuovo ingresso)

Casale Rufini - Gallicano nel Lazio

La Cascina Dei Sapori - Rezzato (nuovo ingresso)

Chicco - Colle Val D’elsa

Crosta - Milano

La Divina Pizza - Firenze

Da Ezio - Alano di Piave

Fandango - Potenza

Al Fresco - Firenze

La Gatta Mangiona - Roma

Giotto - Firenze

Impastatori Pompetti - Roseto degli Abruzzi

Inedito - Brescia (nuovo ingresso)

Enosteria Lipen - Triuggio

Mamma Rosa - Ortezzano

L’orso - Messina

Piccola Piedigrotta - Reggio Emilia

Proloco Dol Centocelle - Roma

Qvinto - Roma

Re | Mi - Sassari

Sbanco - Roma

‘O Scugnizzo - Arezzo

La Sorgente - Guardiagrele

Lo Spela - Greve in Chianti

I Vesuviani – Pomigliano d’Arco (nuovo ingresso)

Wine Bar & Grill de L’hotel Rosa Alpina - Badia (nuovo ingresso)

Zenzero Osteria Della Pizza - Pisa

90

Da Attilio alla Pignasecca - Napoli

Berberè - Castel Maggiore

Bob Alchimia A Spicchi - Montepaone

Pizzeria Bosco - Tempio Pausania

La Braciera - Palermo

Cambia-Menti di Ciccio Vitiello - Caserta (nuovo ingresso)

Agriristorante Il Casaletto - Viterbo

Dry Milano - Milano (nuovo ingresso)

La Farina Pizza + Grill - Firenze (nuovo ingresso)

‘O Fiore Mio - Faenza (nuovo ingresso)

Giangi Pizza e Ricerca - Arielli

Grigoris - Mestre

Le Grotticelle - Caggiano

Libery - Torino

Da Lioniello - Succivo (nuovo ingresso)

Màdia - Salerno (nuovo ingresso)

Maiori - Cagliari (nuovo ingresso)

Mater - Fiano Romano

Meunier Champagne & Pizza - Corciano (nuovo ingresso)

Le Parùle - Ercolano

Perbacco - La Morra

Proloco Pinciano - Roma

Pupillo Pura Pizza - Frosinone

Sasà Martucci - I Masanielli - Caserta (nuovo ingresso)

Starita - Napoli

Tonda - Roma

Verace Elettrica - Milazzo

Villa Giovanna - Ottaviano

Vola Bontà per Tutti - Castino

Guglielmo & Enrico Vuolo - Verona

Tre Rotelle 2023

95

Pizzarium - Roma

94

Saporè Pizza Bakery - San Martino Buon Albergo

92

Panificio Bonci - Roma

Masardona - Napoli

Oliva Pizzamore - Acri

91

Lievito Pizza, Pane - Roma

90

Forno Brisa - Bologna

Campana Pizza In Teglia - Corigliano Calabro (nuovo ingresso)

Davide Longoni Pane - Milano (nuovo ingresso)

Menchetti - Arezzo

Pizzeria Sancho - Fiumicino

Tellia - Torino

Premi speciali 2023

I Maestri dell’Impasto - Premio Speciale

Lombardia

Corrado Scaglione - Enosteria Lipen - Triuggio

Veneto

Orlando Bortolami - Panisfizio - Jesolo

Pizzaiolo Emergente - Premio Speciale

Basilicata

Antonello Scatorchia - Glamour di Antonello Scatorchia - Rionero in Vulture

Ricerca e Innovazione - Premio Speciale

Sicilia

Saccharum - Altavilla Milicia

Le Pizze dell’Anno - Premio Speciale

Pizza a Degustazione

Trentino-Alto Adige

Hofstätter Garten - Termeno/Tramin

Dedicata al mare - Impasto semintegrale, mozzarella, Paccasassi del Conero, alici, crumble di pane e nocciole, timo limonato e nebulizzazione di anisetta Rosati

Pizza all’Italiana

Abruzzo

La Sorgente - Guardiagrele

Come un panino - Spalla di maiale cbt sfilacciata, mozzarella di bufala e mozzarella di bufala affumicata, cavolo viola e bianco in agrodolce, cipolla di Tropea, julienne di carota, olio evo Valentini

Pizza Napoletana

Campania

La Bottega Alessandro Bruner - Cardito

l’Innominata - Blu di pecora di Carmasciano, formaggio di capra bagnolese a latte crudo, pecorino bagnolese e all’uscita croccante di lamponi disidratati

Pizza a Taglio

Calabria

Campana Pizza in Teglia - Corigliano Calabro

Sole - Pizza in teglia con fragole, fiori di sambuco in infusione, ‘nduja, stracciatella, fiordilatte e ricotta dura

Pizza Dolce

Lazio

Pucci e Manella - Formia

Pizza di mele annurche - Pizza ripiena con crema pasticciera e mele annurche caramellate, in uscita miele dei monti Aurunci, nocciola gentile Romana e zest di limone

Pizza e territorio

Le migliori interpretazioni delle tradizioni locali - Premio Speciale

Sicilia

Messina - L’Orso Pizza in teglia

La miglior proposta di bere miscelato - Premio Speciale

Toscana

Cecina - Bottega Dani

Il miglior servizio di sala - Premio Speciale

Puglia

Margherita di Savoia - Canneto Beach 2

La miglior carta delle bevande - Premio Speciale

Lombardia

Sorico - Spluga Pizzeria Contemporanea

Veneto

Alano Di Piave - Da Ezio

Lazio

Roma - Seu Pizza Illuminati

La miglior carta dei dolci

Lombardia

Legnano - Montegrigna - Tric Trac

Le Stelle - I locali che in questi 10 anni hanno ottenuto sempre “Tre Spicchi” o “Tre Rotelle”

“Tre Spicchi”

Apogeo Giovannini - Pietrasanta

Da Attilio Alla Pignasecca - Napoli

Renato Bosco Pizzeria - San Martino Buon Albergo

La Divina Pizza - Firenze

La Gatta Mangiona - Roma

Libery - Torino

La Notizia - Napoli

Patrick Ricci. Terra, Grani, Esplorazioni - San Mauro Torinese

Pepe In Grani - Caiazzo

Pizzeria Salvo - San Giorgio a Cremano

Sorbillo - Napoli

La Sorgente - Guardiagrele

Lo Spela - Greve in Chianti

Starita - Napoli

I Tigli - San Bonifacio

Tonda - Roma

“Tre Rotelle”

Menchetti - Arezzo

Pizzarium - Roma

Saporè Pizza Bakery - San Martino Buon Albergo

