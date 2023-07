Pojer e Sandri, Fondazione Mach, Cembra Cantina di Montagna & Co: i migliori Müller Thurgau

L’Azienda Agricola Pojer e Sandri, con il suo Doc Trentino Müller Thurgau Monogramma 2020, e la Fondazione Mach con il suo Doc Trentino Müller Thurgau 2022, incoronati anche come “Miglior Vino Italiano”, e ancora la tedesca Staatsweingut Meersburg, con il suo Hohentewieler Olgaberg Müller Thurgau Trocken bio 2022, premiato anche come “Miglior Vino Straniero”, e poi ancora Anselmann, con il suo Deutscher Qualitätswein Rivaner Trocken Edesheimer Ordensgut 2022, Cembra Cantina di Montagna (del gruppo La-Vis, ndr) con il suo Doc Trentino Müller Thurgau 2021, Toniolli, con il Doc Trentino Müller Thurgau “Toniolli Bait n. 2” 2022, e Zanotelli Elio e Fratelli, con il suo Doc Trentino Superiore Valle di Cembra Müller Thurgau 2022: ecco le sette medaglie d’oro in premio alle migliori espressioni di uno dei vini vitigni simbolo della viticoltura di montagna, selezionate nel Concorso Internazionale Vini Müller Thurgau n. 20, per la rassegna “Müller Thurgau: Vino di Montagna”, edizione n. 36 (evento con appuntamenti tecnici e iniziative alla scoperta del territorio, tra cui trekking tra i vigneti, giri in e-bike tra le cantine e lo showcooking “Il giro del mondo in 80 Müller”, ideato per mostrare la grande versatilità del Müller Thurgau, che ha ospitato la cucina dello Sri Lanka interpretata da Nicky Brian, concorrente di MasterChef Italia 11, ndr), nel territorio della sua splendida e selvaggia Valle, famosa per i suoi arditi terrazzamenti con muretti a secco Patrimonio Unesco, con il supporto di Trentino Marketing e il coordinamento della Strada del Vino e dei Sapori del Trentino, nel quadro del “Trentino Wine Fest”.

Il Muller Thurgau è un vino ottenuto dalle uve dell’omonimo vitigno, oggi coltivato in Germania, in Austria, in Ungheria, in Svizzera e in Italia (in particolare, in Italia, viene coltivato in Sicilia, in Friuli Venezia Giulia, in Lombardia e in Trentino Alto Adige, dove si produce un vino di spiccata qualità, probabilmente il migliore italiano). Il Muller Thurgau è uno dei pochi vitigni di cui conosciamo di preciso il suo inventore e di preciso la sua data di nascita: ha avuto origine nel 1882, quando un ricercatore svizzero, il dottor Herman Muller, nato a Thurgau, creò l’incrocio tra il vitigno Riesling e il vitigno Sylvaner.

