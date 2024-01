Portare i giovani in cantina ma anche a teatro: così il vino sostiene la cultura con Bindi Sergardi

Portare i giovani in cantina, invitandoli a vivere un giorno tra i vigneti del Chianti Classico, alla Tenuta Mocenni, per immergersi nella storia di uno dei territori del vino più importanti e famosi al mondo e dei suoi vini, ma anche a teatro. Ancora una volta, il vino sostiene la cultura, con una nuova iniziativa che arriva da Bindi Sergardi, storica azienda vitivinicola del Gallo Nero che, aderendo all’avviso pubblico per la ricerca di sponsorizzazioni e contribuiti legati agli eventi culturali organizzati sul territorio del Comune di Siena, dona agli studenti del Liceo Piccolomini e dell’Università della città del Palio la possibilità di assistere gratuitamente agli spettacoli della stagione teatrale “Metaversi” nello storico Teatro dei Rinnovati, il più importante e prestigioso che si trova in Palazzo Pubblico in Piazza del Campo.

“Amiamo Instagram, Twitter e YouTube, ma poiché Bindi Sergardi - spiega Nicolò Casini, proprietario della cantina - vive dal 1349, pensiamo che ci siano altre, e migliori, forme di intrattenimento: l’idea è offrire ai giovani una formazione “inusuale” per impadronirsi e servirsi di una cultura che magnifichi la nostra terra e quanto ha prodotto nei secoli. Il Comune è una testimonianza plurisecolare della nostra storia, che si è manifestata anche con la cultura. Il “Buon Governo” si è esibito sottolineando che al celebre affresco di Ambrogio Lorenzetti in Palazzo Pubblico serviva un prodromico atteggiamento di saggezza, buon senso, rispetto degli uomini, delle cose e della natura. Noi abbiamo cavalcato la tradizione della viticoltura, diventando cantori del Chianti Classico, un importante messaggero di impegno e successi, e siamo ripagati dalla bellezza dei luoghi e dalla qualitativa dei loro prodotti. Ci auguriamo che questo nostro piccolo dono consentirà la divulgazione e il recepimento dei valori fondanti della nostra cultura”.

Un’iniziativa che si affianca a quella dei Teatri di Siena che, fin dall’inizio della stagione teatrale, hanno messo a disposizione per tutti gli studenti (Università e scuole obbligo) biglietti a 10 euro, oltre ad abbonamenti “young” a prezzo agevolato per studenti, dottorandi e specializzandi dell’Università per portare sempre più ragazzi in teatro. Parallela all’iniziativa da Bindi Sergardi è quella messa in campo dall’azienda stessa, che ha previsto giorni di visite dedicati agli studenti nella Tenuta di Vagliagli (9-10 aprile e 8-9 maggio), nel cuore del Chianti Classico, alle porte di Siena.

