Premio “Economia del Futuro” 2024 a Boniviri che “mette in rete” le aziende biologiche

Il supporto alle aziende agricole nella commercializzazione dei prodotti biologici e la relativa valorizzazione delle imprese nei territori. È con queste motivazione che l’azienda siciliana Boniviri ha ricevuto, nei giorni scorsi, a Milano il Premio “Economia del Futuro” 2024, promosso dal Polo del Gusto, holding che riunisce marche d’eccellenza del settore food & beverage, presieduta da Riccardo Illy. Il riconoscimento, all’edizione n. 4, va ai migliori esempi di sostenibilità, ambientale e sociale, come sfida per il futuro dell’economia di mercato e viene assegnato ogni anno a personalità, aziende, progetti che mettano al centro delle loro attività una visione di sviluppo economico in grado di anticipare tendenze e soluzioni del futuro. Boniviri è una società benefit certificata B Corp che ha l’obiettivo di sostenere la prosperità delle piccole aziende agricole italiane e ha creato la dispensa di prodotti sostenibili, salutari e di eccellenza. Unisce in una rete le imprese agricole, aiutandole a migliorare le pratiche agricole in ottica di qualità e sostenibilità e commercializzando i prodotti alimentari sotto un unico brand che rappresenta l’eccellenza della filiera.

Così la giuria, oltre a Riccardo Illy, composta dai giornalisti Alessandro Rossi, direttore “Forbes Italia”, Massimo Fracaro e Francesca Gambarini del “Corriere della Sera”, gli economisti Francesco Giavazzi, Carlo Cottarelli ed Elsa Fornero e Carlo Petrini, fondatore Slow Food e dell’Università delle Scienze Gastronomiche di Pollenzo, hanno conferito il premio a Boniviri, azienda fondata nel 2020 da un gruppo di giovani siciliani, per il suo impegno nel “valorizzare le aziende agricole del territorio, promuovendo la creazione di una “massa strategica” di produttori biologici, unendo le forze per una commercializzazione e una crescita che, altrimenti, sarebbero difficili e insostenibili”.

“Boniviri rispecchia il ruolo fondamentale che le nuove generazioni sono chiamate a svolgere nel delineare il futuro - ha commentato Riccardo Illy - il progetto si distingue per il suo sostegno all’agricoltura biologica e alle piccole aziende agricole di alta qualità. In un panorama economico segnato da incertezza geopolitica e intensa competizione, Boniviri dimostra il ruolo cruciale di un sistema collaborativo, creando le condizioni necessarie per alimentare e proteggere la qualità. A questa visione si affianca un potenziale di crescita concreto, che abbiamo voluto riconoscere nella motivazione del Premio”.

