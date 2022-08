“Premio Internazionale Casato Prime Donne 2022” a Elena Testi, inviata di guerra in Ucraina

Giovane inviata di guerra in prima linea sul fronte ucraino per “Tagadà La7”, va a Elena Testi il “Premio Internazionale Casato Prime Donne 2022” promosso dal Casato Prime Donne e che dopo due anni di stop Covid torna il 17 settembre a Montalcino. Dove, insieme ad un personaggio femminile di grande attualità, saranno premiati i giornalisti che hanno contribuito alla divulgazione del territorio del Brunello, Chiara Beghelli per il podcast de “Il Sole 24 Ore” e Aldo Fiordelli per numerosi pezzi pubblicati nel “Corriere Fiorentino”, valutati dalla giuria, presieduta da Donatella Cinelli Colombini, fondatrice della cantina dall’organico interamente femminile, e composta da Rosy Bindi, Anselma Dell’Olio, Anna Pesenti, Stefania Rossini, Anna Scafuri e Daniela Viglione. All’edizione n. 22, in passato il Premio è stato assegnato a personalità come la virologa Ilaria Capua, l’astronauta Samantha Cristoforetti e la calciatrice Sara Gama.

